آخر النهار

وسط احتفالية فنية عالية المستوى انطلقت مساء امس الاول فعاليات النسخة الـ 20 من مهرجان الكويت المسرحي الذي يستمر حتى 18 ديسمبر الحالي على خشبة مسرح الدسمة. وفي حفل افتتاح المهرجان الذي شهد تكريم كوكبة من الفنانين أكد الامين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي د. بدر الدويش ان «الكويت المسرحي» بات من المهرجانات المتميزة على الساحة الفنية. وأضاف الدويش ان هذا الملتقى السنوي الذي يجمع التجارب والإبداعات المسرحية المتنوعة يسهم في اكتشاف المواهب الشابة لتتنافس بكل حب وفن وإبداع في تقديم أفضل العروض. وأوضح ان فعاليات المهرجان ستشهد ستة عروض تعكس تطور الحركة المسرحية والرؤى الفنية بما يثري المشهد الفني فضلا عن تنشيط الساحة المسرحية محليا ودعم التجارب الشابة وإبراز مجهود رواد الفن من خلال الندوات التي تتضمنها.

جاء حفل افتتاح المهرجان بعنوان «الميعاد» من تأليف د. نادية القناعي واخراج ميثم بدر ويروي رحلة المهرجان ومسيرته وكيفية الحفاظ عليه واهم البصمات والإنجازات التي حققها.

تتنافس في فعاليات المهرجان العروض المسرحية «هاديس» لفرقة المسرح الكويتي من تأليف وإخراج أحمد العوضي و«سهد» لفرقة مسرح الشباب من تأليف محمد الرباح وإخراج د. عبدالله العابر. كما تتنافس العروض «كوميديا بلا ألوان» لفرقة المسرح العربي من تأليف محمد الرباح وإخراج أحمد الحليل و«البارج» لشركة تياترو من تأليف فلول الفيلكاوي واخراج عبدالعزيز العنزي و«نكون أو لا نكون» لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف بدر محارب واخراج مشاري المجيبل و«صرخة» لفرقة المسرح الشعبي من تأليف اسماعيل عبدالله وإعداد فلول الفيلكاوي وإخراج خالد أمين.

تتضمن فعاليات المهرجان ورشاً عملية منها «فن المكياج والخدع المسرحية» و«المنقوشات الجدارية في العرض المسرحي» بمشاركة عدد كبير من الكوادر الفنية الشابة. تتخلل المهرجان ندوة فكرية على شكل لقاء موسع يشمل الباحثين لاستنباط القضايا والموضوعات المطروحة من خلال البحوث المقدمة وستكون الندوة من خلال محورين الاول هو النقد في المسرح العربي بين الحضور والغياب والثاني هو لغة الخطاب في العرض المسرحي.

تعد الدورة الحالية من المهرجان الأولى التي يتم نقل فعالياتها على الهواء مباشرة من خلال منصة (يوتيوب) الإلكترونية بالتعاون مع موقع الهيئة العربية للمسرح. وخلال حفل افتتاح المهرجان قام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل والامين العام المساعد لقطاع الفنون ومدير المهرجان فالح المطيري بتكريم الفنانين حسن القلاف ورمضان علي وأمل عبدالله وعبدالعزيز الهزاع وصالح الغريب وفهد الحارثي وعبدالعزيز المسلم ومحمد العجيمي وهدى حسين.

لجنة التحكيم

تشكلت لجنة تحكيم الدورة العشرين لمهرجان الكويت المسرحي من كل من د. علي العنزي رئيساً وعضوية كل من د. هناء البارون وصالح الحمر وفهد الحارثي وصبحي يوسف.

هدى حسين: تكريم أفتخر به

عبرت النجمة الفنانة هدى حسين عن سعادتها الغامرة بمناسبة تكريمها في مهرجان الكويت المسرحي حيث قالت في تصريح خاص بانه تكريم تفتخر به وتعتز . وأنها تشعر بعظيم السعادة لأن تكلل مسيرتها الفنية بمثل هذا التكريم الرفيع ومن مهرجان الكويت المسرحي على وجه الخصوص وايضا من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ذلك الصرح الثقافي الشامخ .

أمل عبدالله: شكراً للمجلس الوطني

بدورها، عبرت الإعلامية القديرة أمل عبدالله عن تقديرها لمبادرة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمثلا بمهرجان الكويت المسرحي لتكريمها والتوقف عند مسيرتها الفنية والاعلامية. كما أشادت بدور فرقة المسرح الشعبي بترشيحها لهذا التكريم الذي تعتز به .

صالح الغريب: تكريمي هو تكريم للصحافة

فيما قال الزميل الناقد والباحث صالح الغريب بأن تكريمه في مهرجان الكويت المسرحي هو باختصار شديد تكريم للصحافة الفنية ولجيله من الرواد في هذا المجال وهو تكريم يفتح الطريق لتكريم عدد آخر من زملاء حرفته من نقاد وباحثين وموثقين في مجالات الفنون والإعلام . كما شدد على مكانة مهرجان الكويت المسرحي ووصفه بانه حاضنة الإبداع المسرحي في دولة الكويت .

عبدالعزيز المسلم: تحية للجمهور الحبيب

أكد النجم الفنان عبدالعزيز المسلم على أن تكريمه في مهرجان الكويت المسرحي يعود اصلاً الى ثقة ومحبة الجماهير التى عملت على تكريمه وترسيخ حضوره عبر المحبة العالية والإيمان بقدراته وفنه ومسيرته وإنجازاته. كما أثنى على أهمية مهرجان الكويت المسرحي والدور الكبير الذى يقوم به المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في إثراء الساحة الفنية والثقافية على حد سواء.

لقطات من الحفل

? قدم الحفل النجم المتميز داود حسين والإعلامية نورة عبدالله حيث تعاونا بعفوية وتميز في إدارة دفة الحفل وفعالياته . ? عرض الافتتاح حمل عنوان «ميعاد» من تأليف د . نادية القناعي واخراج ميثم بدر وشارك به عدد من الفنانين ومنهم إبراهيم الشيخلي وأحمد التمار وآية الغمري وموضي . ? شهد حفل الافتتاح حضور عدد بارز من الفنانين ومنهم عبدالعزيز السريع ومحمد المنصور وعبدالرحمن العقل وأحمد السلمان وعبدالناصر الزاير وزهرة الخرجي وعبدالله غلوم وهدى الخطيب وكم آخر من النجوم. ? من أبرز الضيوف خلال الدورة الحالية كل من رفيق علي أحمد وسامح الصريطي وأمل الدباس وحسن رجب ود. سيد عواد ود. حسن رشيد وحاتم السيد ود. أحمد صقر ? أصدر الزميل صالح الغريب كتابا بعنوان «السجل الوثائقي لمهرجان الكويت المسرحي» والذي يمثل وثيقة شاملة لمسيرة المهرجان. ? شاركت مجموعة من القنوات التلفزيونية في تغطية احتفالية افتتاح مهرجان الكويت المسرحي بالإضافة الى الصحافة المحلية .

اليوم في المهرجان

ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي تقام اليوم الندوة الفكرية للمهرجان في مقر اقامة الضيوف في فندق – الجميرا – بالمسيلة .

الندوة الفكرية :

العاشرة صباحا – فندق الجميرا.

النقد في المسرح بين الحضور والغياب.

مسرحية : سهد.

فرقة مسرح الشباب.

الثامنة مساء – مسرح الدسمة .

