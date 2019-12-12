آخر النهار

قد يتصور البعض أن الاستمرارية أمر هين وسهل المنال، بالذات، لمهرجان بمستوى مهرجان الكويت المسرحي، الذي احتفل منذ أيام بالذكرى العشرين لانطلاقته.

إن تلك الاستمرارية المتميزة هي حصاد حتمي للدعم الإيجابي الذي يقدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، متمثلاً بقطاع الفنون وأيضاً بإدارة المسرح وكوادرها وأجيالها التي تعاقبت على دعم ورفد وتنظيم هذا العرس والموعد المسرحي المرتقب.

كما أن تلك الاستمرارية تأتي كنتاج حتمي لإيمان الفرق المسرحية الأهلية على وجه الخصوص، وهكذا الأمر على مستوى الفرق الخاصة والمسرح النوعي، حيث المهرجان منصة لتفجير الطاقات وحاضنة للإبداع المسرحي الكويتي، عبر أجيال الحرفة المسرحية.

ولا يمكن تجاوز تلك العلاقة المتفردة والدعم المطلق الذي تقدمه أجهزة الإعلام، وعلى رأسها الصحافة الفنية والتي تحتفي بمهرجان الكويت المسرحي وفعالياته، لتتحول تلك المتابعة والتغطيات إلى حالة عالية من الفرح.. والاحترافية في الرصد والمتابعة والتحليل.

الاستمرارية هي أيضاً عبر ذلك الامتزاج بين الأجيال، حيث راح كل جيل يكمل مسيرة من سبقه وبإيقاع متصاعد ليتطور المهرجان ويزهو ويزدهر.

ما أحوجنا أن تكون الدورة العشرين لمهرجان الكويت المسرحي موعداً إضافياً مع التجديد.

وعلى المحبة نلتقي

