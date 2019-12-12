النفط و الغاز

دخلت شركة أرامكو السعودية أمس البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا بارتفاع بنسبة 10 في المئة عن سعرها المحدّد مسبقا، وأصبحت عملاقة النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

وبلغ سعر السهم بعد ثواني من بدء تداوله 35,2 ريالا سعوديا (9,4 دولارات) بزيادة 3,2 ريالات (0,85 دولار) عن السعر الرئيس، ما يرفع قيمة الشركة في يومها التاريخي هذا من 1,71 تريليون دولار إلى 1,88 تريليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان في حفل بالرياض قبيل قرع جرس دخول السوق «تضيف الشركة نجاحا اخر إلى سجل انجازاتها». وتابع «في هذا اليوم بعدما كانت المملكة العربية المساهم الوحيد في الشركة أصبح لدى الشركة أكثر من خمسة مليون مساهم منهم مواطنون وخليجيون ومؤسسات استثمارية وطنية وإقليمية وعالمية».

واعتبر أنّه «في هذا اليوم، يحق لموظفي أرامكو السعودية كافة وكل شخص في المملكة أن يشعر بالفخر والاعتزاز».وبعد قرع مسؤولي أرامكو جرس بدء التداول، ارتفع سعر السهم إلى أعلى حد يسمح به في اليوم الواحد هي نسبة 10 في المئة، بحسب أنظمة السوق.

ويعزز اكتتاب أرامكو موقع السوق المالية السعودية المحلية «تداول»، التي تصبح من بين أكبر عشر أسواق عالمية.ودخلت أرامكو السوق بعدما استكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1,5 في المئة من أسهمها بقيمة 25,6 مليار دولار، قبل أن تقرّر في وقت لاحق بيع 0,25 في المئة إضافية لترتفع قيمة ما قد تجنيه من عملية البيع إلى 29,44 مليار دولار.

والاكتتاب العام لجزء من أسهم أرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمّى «رؤية 2030».

وتجاوز الاكتتاب العام أرامكو مبلغ 25 مليار دولار الذي كانت سجلته مجموعة علي بابا الصينية في 2014 لدى دخولها إلى بورصة وول ستريت. وكان من المتوقع أن تبيع أرامكو 5 في المئة من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها أعلنت أخيراً أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجّلة. وتأجّلت عملية الطرح في مرات عديدة بسبب إصرار ولي العهد على تقييم الشركة بتريليوني دولار، وهي عتبة قد تصلها في حال استمر ارتفاع سعر السهم في الأيام المقبلة.

