loader

النفط و الغاز

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«شيفرون» تتوقع شطب أصول بين 10 و11 مليار دولار

علي حامد
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 12 ديسمبر 2019

«رويترز»: قالت شركة النفط الأميركية الكبيرة شيفرون إنها تتوقع شطب أصول بقيمة تتراوح بين عشرة مليارات دولار إلى 11 مليار دولار في الربع الحالي وتدرس بيع بعض مشروعات الغاز الطبيعي للاستعداد لتراجع الأسعار على المدى الطويل.
وأضافت ثاني أكبر شركة أميركية للنفط، والتي تخطط لإبقاء برنامجها للإنفاق في 2020 مستقرا عند 20 مليار دولار، أنها قد تبيع بعض أصولها للغاز الصخري وحصتها في مشروع كندي للغاز الطبيعي المسال. وكانت شيفرون، التي تتخذ من سان رامون بكاليفورنيا مقرا، وشركات أخرى للطاقة قد تعهدت بكبح الإنفاق بعدما أجبر انهيار أسعار النفط في وقت سابق من العقد الجاري الكثير من الشركات على الاقتراض لتغطية تكاليف المشروعات طويلة الأجل. وقالت الشركة إنها تتوقع شطب أصول في الربع الحالي مرتبط بمشروع في المياه العميقة بخليج المكسيك، والذي يحتاج لأن تكون أسعار النفط أعلى حتى يحقق ربحا، وفي الغاز الصخري في أبالاتشيا والذي عانى من تراجع أسعار الغاز الطبيعي. وتدرس الشركة بيع حصتها في الغاز الصخري في أبالاتشيا ومشروع كيتمات المقترح للغاز الطبيعي المسال في كندا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة