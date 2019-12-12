النفط و الغاز

«رويترز»: تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة للمخزونات في الولايات المتحدة ومع ترقب المستثمرين أنباء عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما على سلع صينية الأحد المقبل. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 63.89 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 58.88 دولاراً للبرميل، منخفضا عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين والذي سجله الثلاثاء الماضي. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركي سجلت ارتفاعا مفاجئا في الأسبوع الأخير كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وزادت مخزونات الخام بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر إلى 447 مليونا بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 2.8 مليون برميل. وتستمر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إلقاء ظلالها على توقعات الطلب مع اقتراب الموعد المحدد لسريان الجولة التالية من الرسوم الأميركية على الواردات الصينية يوم 15 ديسمبر.