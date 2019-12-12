مال وأعمال

قدّم بنك الكويت الدولي KIB رعايته الرئيسة لمؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي نظمته اخيرا شركة شورى للاستشارات الشرعية تحت رعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، وبدعم من اتحاد مصارف الكويت والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب- جدة. ولقد عقد المؤتمر في فندق فورسيزونز الكويت بهدف مناقشة أحدث المستجدات الفقهية في المنتجات المالية، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية على المستوى العالمي.

يذكر أن هذا المؤتمر يسعى إلى تأصيل بعض المعاملات القائمة من الناحية الفقهية من خلال الاستماع إلى اجتهادات العلماء والخبراء المشاركين فيه والتباحث في هذه الاجتهادات وصولاً إلى قرارات تتمتع بصفة الاجتهاد الجماعي. ولقد ناقش المؤتمر 3 محاور رئيسة، وهي: المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، وحكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها، إلى جانب التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة. هذا بالإضافة إلى ورشتي عمل الأولى حول التدقيق الشرعي على الصكوك والثانية بعنوان صيغ ابتكارية في الوقف.

ولقد ترأس وفد KIB خلال فعاليات المؤتمر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد بوخمسين، الذي صرح قائلاً: إن مشاركة KIB في رعاية مؤتمر شورى الفقهي الثامن تعكس مدى اهتمامه بالمسائل الشرعية ودعمه لمثل هذه المؤتمرات التي تسعى إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات التمويل الإسلامي في الأسواق، والمساهمة في تطوير هذه المنتجات وإعادة هيكلتها بغرض تبسيط إجراءاتها وتحقيق انسجامها مع المبادئ الرقابية والإشرافية التي تعمل في إطارها.

مؤكداً أن الصناعة المصرفية الإسلامية تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية الإسلامية السعي للتطوير الابتكاري في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. كما أشار إلى النجاحات التي تحققها الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل عام، وعلى مستوى الكويت بشكل خاص، مما يُعمق أصالة الاقتصاد الإسلامي القائم على العدالة والشفافية، حيث اشترطت الشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط والأحكام التي تؤكد مفهوم العلم المحقق للشفافية والوضوح، الأمر الذي سطّر عنواناً مستقلاً للمالية الإسلامية، فاطمأن المتعاملون والمستثمرون والمودعون لهذا التناسق المهم في العقود والمنتجات المصرفية الإسلامية.

وأوضح بوخمسين أن KIB يحرص على مراقبة ومراجعة جميع المبادئ المستخدمة والعقود الخاصة بالمعاملات المصرفية التي يطرحها للتأكد من مدى التزمها بأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها للفتاوى والإرشادات الشرعية. كما أنه يسعى باستمرار إلى وضع معايير واضحة إلى جانب تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة التي تكسبه القوة والثبات والاستمرارية في ظل بيئة المنافسة القوية في قطاع المصرفية الإسلامية.

وفي ختام تصريحه، أشاد بوخمسين برعاية محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، لفعاليات المؤتمر التي استمرت لمدة يومين متتاليين، مؤكداً أن حضور د. محمد الهاشل حفل الافتتاح يعكس مدى حرص البنك المركزي على تطوير وتعزيز قطاع البنوك الإسلامية ومنتجات التمويل الإسلامي في دولة الكويت، وذلك من خلال دعم المؤتمرات الخاصة بالمالية الإسلامية وسبل تطويرها، إلى جانب إصدار القرارات والتعليمات الرقابية التي تنظم هذا القطاع.

