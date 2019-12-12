مال وأعمال

شاركت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، في ملتقى B2B 4 SME الذي ترعاه للسنة الثانية على التوالي بتنظيم الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ASMEK.

وجاءت مشاركة VIVA في هذا الحدث عبر جناح خاص لقطاع الشركات حيث عرض فريق قطاع الشركات أحدث الحلول الصوتية المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك5G mobile Broadband و5G Dedicated Data Access و5G Dedicated Internet Access وCloud PBX وCCTV وFiber Fixed Solutions.

وتحدث مشاري الحمد، مدير العام قطاع الشركات في VIVA خلال الملتقى، حيث شرح تاريخ شركات الاتصالات ودورها في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم كامل الدعم اللوجيستي لها بما يتماشى مع عملية تحول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت والمنطقة. وأكد أن VIVA، لن تحصر نفسها كشركة اتصالات فحسب، بل شركة رائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء حسب احتياجاتهم على مستوى الكويت، لتكون أهداف VIVA الاستراتيجية داعماً رئيساً للرؤية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري «الكويت 2035».

ويعدّ هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إذ يهدف إلى خلق منصة للتفاعل وتسليط الضوء على التبادل التجاري بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة والشركات القيادية في القطاع الخاص من جهة أخرى، وبين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنفسهم، مما يسهم في خلق مساحة من التفاعل بين الجانبين ويشجع هذه الشركات على تقديم أفضل العروض لأصحاب هذه المشاريع.

