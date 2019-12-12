مال وأعمال

أطلقت «زين» المزوّد مُساعدها الذكي zBot على تطبيق WhatsApp، لتضيف بذلك طريقة جديدة للتواصل السهل والسريع مع هذه القناة المُبتكرة التي تُقدّم وجهاً جديداً للأسلوب الذكي في خدمة العملاء، وتوظّف أحدث حلول الذكاء الاصطناعي للتفاعل والرد على استفسارات العملاء بشكل آلي تماماً من غير الحاجة لوجود العنصر البشري.

وذكرت الشركة في بيان أن إطلاقها لهذه الخدمة التفاعلية في عام 2018 جاء في إطار خططها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز توجهاتها المستقبلية نحو مجالات التحوّل الرقمي، واستكمالاً لريادتها في السوق الكويتي وفي المنطقة، حيث تُقدّم القناة مفهوماً ثورياً في قطاع تجربة العملاء، كما أنها قد فتحت آفاقاً جديدة أمام محفظة خدمات «زين» الذكية منذ إطلاقها.

وبينت «زين» أنه بإمكان عملائها الآن التواصل مع zBot عن طريق تطبيق WhatsApp بكل سهولة، وذلك من خلال إضافة الرقم 91107107 إلى قائمة جهات الاتصال والتحدث معه مُباشرةً من داخل التطبيق، كما يتوفّر zBot أيضاً على تطبيق زين للهواتف الذكية لنظامي iOS وAndroid وموقعها الإلكتروني kw.zain.com وFacebook Messenger.

ويعتبر zBot من أحدث الخدمات التفاعلية التي أطلقتها «زين» لتعزيز جهودها في تحسين تجربة العملاء، حيث يتم من خلاله الرد على استفسارات العملاء بشكل آلي تماماً من غير الحاجة لانتظار الرد من الموظف البشري، وذلك عن طريق تقديم نطاق واسع من الخدمات الأساسية في الشركة، وتم تدعيمه بأحدث حلول الذكاء الاصطناعي ذات المواصفات العالمية، ويتميز بالقدرة على معرفة احتياجات العميل وتفهّم أسئلته، وتوجيهه إلى الخدمات المُصممة خصيصاً له في الوقت نفسه، ما يساعد على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجاته واختياراته لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع مستقبلاً.

