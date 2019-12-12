مال وأعمال

استقبلت شركة الاتصالات الكويتية «VIVA»، طلاب جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM، ضمن زيارة لمبنى «VIVA» الرئيس في برج أولمبيا بهدف تلقي محاضرة تعريفية عن الشركة.

واستقبل فريق قطاع الموارد البشرية في «VIVA» طلاب AUM، حيث قدم لهم شرحاً تفصيلياً عن تاريخ الشركة منذ تأسيسها، كما عرض لهم مهام مختلف الإدارات والأقسام، من خلال الأنشطة والمسؤوليات الوظيفية المشتركة فيما بينها.

وقال أحمد الحمّاد، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «VIVA»: «نحرص دائماً في «VIVA» على دعم ومساندة القطاع التعليمي وطلبة الكويت في الداخل والخارج في مختلف الإختصاصات ضمن إطار برنامجنا للمسؤولية الإجتماعية، ولإيماننا أن هؤلاء الطلاب هم عماد المستقبل في الكويت، قام فريق محترف من قطاع الموارد البشرية في «VIVA» بمشاركة خبراتهم ومعرفتهم مع طلاب جامعة AUM لمساعدتهم على فهم مجال الإتصالات بشكل أفضل، بالإضافة إلى كيفية تطبيق مهاراتهم في الحياة العملية لتعزيز قدراتهم على تسلم المناصب الوظيفية المستقبلية». وأضاف: «نحن نستثمر في موظفينا لتزويدهم ببيئة تجعلهم يستخدمون كافة إمكاناتهم، ويسهمون في نجاح «VIVA» وتطوير قطاع الاتصالات».

