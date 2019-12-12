مال وأعمال

دشن بنك وربة معرضه الفريد من نوعه على مستوى الكويت بمسمى «وربة تك سيتي» والذي سيفتح أبوابه في مجمع مروج من تاريخ 12 حتى 14 ديسمبر يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً، حيث سيتضمن المعرض 50 جناحاً لأصحاب المشاريع الشبابية الرقمية والصغيرة والمتوسطة بغية عرض جميع منتجاتهم الخاصة. وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري بأن هذا المعرض يأتي ترجمةً للتوجيهات الأميرية السامية بدعم الشباب الكويتي وأيضاً انسجاماً مع مسؤولية بنك وربة الاجتماعية والوطنية لدعم المشاريع الشبابية المتوسطة والصغيرة المتعلقة بالخدمات الرقمية حيث أن العديد من هذه المشاريع المشاركة هي شريكة بالأساس لبنك وربة، منها: برنامج مكافآت وربة الخاص بالعملاء. وأضاف المطيري أن إقامة هذا المعرض هو بمثابة بلورةّ لعام كامل من العمل المشترك بين البنك والمشاريع المشاركة وتتويجاً لجهود كلا الطرفين سواء من جهة ابتكار الخدمات الرقمية وتطويرها لطرحها في شكلها الاخير على هيئة منتج خلاّق أو خدمة متميزة تكون بمثابة قيمة مضافة على حياة المجتمع الكويتي وتعاملاته اليومية. وأضاف ان بنك وربة حرص على جمع كل هذه المشاريع تحت سقف واحد بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس وان البنك لن يتوانى عن تقديم جميع سبل وطرق الدعم الممكنة لتحقيق المزيد من النجاح والاستمرارية لها. واختتم المطيري كلامه بدعوة عامة للحضور والاطلاع على هذه المشاريع منوّهاً بوجود العديد من المفاجآت السارة والجوائز للزوّار.

