مال وأعمال

قال تقرير شركة «كامكو» للاستثمار ان البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تعزيز ميزانياتها الاجمالية خلال الربع الثالث من العام 2019، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الربع الثالث بنسبة 3.1 في المئة وصولاً إلى 2.3 تريليون دولار مقابل 2.23 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2019. ويعود الفضل في تحقيق ذلك النمو مجدداً إلى البنوك التقليدية التي سجلت أصولها نمواً اجمالياً بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بالربع السابق، بينما تزايد حجم ميزانية البنوك الإسلامية بنسبة 1.4 في المئة.

وواصلت الامارات صدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث حجم الميزانية العمومية للبنوك المدرجة بعد أن سجلت أكبر معدل نمو على أساس فصلي على صعيد إجمالي الأصول بنسبة 6.3 في المئة لتصل إلى 755 مليار دولار من جهة أخرى، كان معدل نمو أصول البنوك المدرجة في السعودية هامشياً حيث بلغت نسبته 0.9 في المئة، وصولاً إلى 628 مليار دولار. كما جاءت البنوك القطرية في المركز الثالث مسجلة نمواً جيداً في الأصول التي بلغت 431 مليار دولار في ظل ارتفاعها بنسبة 2.5 في المئة على أساس فصلي في الربع الثالث من العام 2019.

وكان نمو الأصول المدرة للدخل أعلى هامشياً، حيث ارتفع بنسبة 3.6 في المئة ليبلغ 1.92 تريليون دولار في الربع الثالث من العام 2019 مقابل 1.86 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2019. ويعزى هذا النمو في المقام الأول للاستثمارات ذات العوائد المرتفعة حيث بلغ صافي نمو القروض 3.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2019 وبلغ 1.4 تريليون دولار مقابل 1.36 تريليون دولار خلال الربع السابق.

من جهة أخرى، نمت ودائع العملاء بنسبة 3.2 في المئة على أساس ربع سنوي فيما يعد أعلى معدل نمو في الأرباع العشرة الماضية. إلا انه في ظل الارتفاع النسبي لمعدل الإقراض، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجي هامشياً لتصل إلى 80.6 في المئة، فيما يعد أفضل قليلاً من المعدل المسجل خلال الربع السابق وان كان أقل نسبياً مقارنة بالمستويات التاريخية وكذلك المتوسطات العالمية. وترى بحوث كامكو أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام ونظراً للتوقعات المساندة لتزايد معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل، وذلك وفقاً للتقديرات، من المتوقع أن يتعزز نمو الإقراض على المدى القريب. كما انه في ظل القيود التي تتعرض لها حدود القدرة الإنفاقية لدول مجلس التعاون الخليجي على خلفية انخفاض أسعار النفط نعتقد أن البنوك الخليجية سوف تستفيد من زيادة الإقراض واستخدام الودائع.

أما على صعيد الربحية، انعكس ارتفاع معدلات الإقراض أيضاً على صافي إيرادات الفائدة الذي شهد أقوى نمو فصلي على مدى التسعة أرباع الماضية مسجلاً نمواً بنسبة 4.4 في المئة ليصل إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2019 بعد أن شهد نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المئة في الربع الثاني من العام 2019. وكان معدل نمو الإيرادات من غير الفائدة أقوى، حيث ارتفع إلى 15.1 في المئة ليصل إلى 6.9 مليار دولار على خلفية نمو الإيرادات من غير الفائدة للبنوك الاماراتية بنسبة 37 في المئة خلال هذا الربع.

إجمالي الأصول

وظل نمو إجمالي الأصول إيجابيا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى تسجيل أحد أكبر معدلات النمو الفصلي خلال الربع الثالث من العام 2019. وارتفعت أصول البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 3.1 في المئة خلال تلك الفترة وبلغت 2.3 تريليون دولار. ويعود الفضل للبنوك الاماراتية في تحقيق هذا النمو حيث سجلت أصولها نمواً بنسبة 6.3 في المئة خلال هذا الربع. إلا ان هذا النمو لا يعود في الأساس لنمو الأنشطة الرئيسية للبنوك الإماراتية بل جاء على خلفية استحواذ بنك الامارات دبي الوطني على دنيز بنك، ومقره تركيا، بما ساهم في نمو إجمالي أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 27 في المئة. ووفقاً لحساباتنا، فانه باستثناء الأصول التي تم الاستحواذ عليها، لم يتعد نمو أصول بنك الامارات دبي الوطني أكثر من 1 في المئة. وبالمثل، سجلت أصول البنوك الإماراتية نمواً هامشياً بنسبة 1.2 في المئة بعد استثناء أصول دنيز بنك، وأصول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.5 في المئة. أما على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، تمكنت الإمارات من الحفاظ على ريادتها في صدارة الدول الخليجية التي تمتلك أكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة اجمالية بلغت 755 مليار دولار أميركي او بما يمثل نسبة 32.8 في المئة من إجمالي أصول البنوك الخليجية. وجاءت البنوك السعودية في المركزي الثاني، بإجمالي أصول 628 مليار دولار أو 27.3 في المئة من اجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الثالث من العام 2019 بعد أن سجلت نمواً فصلياً بلغت نسبته 0.9 في المئة.

نسبة القروض إلى الودائع

واصلت وتيرة نمو صافي القروض في التحسن للشهر الخامس على التوالي مسجلة نمواً بنسبة 3.4 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.4 تريليون دولار. وجاء نمو صافي القروض على نطاق واسع ضمن قطاع البنوك الخليجي، حيث أعلن 18 بنكاً فقط من أصل 62 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن تراجع صافي القروض على أساس ربع سنوي. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر معدل نمو لصافي القروض بنسبة 7.6 في المئة، حيث أعلن 11 من أصل 16 بنكاً عن ارتفاع صافي القروض بنهاية الربع الثالث من العام 2019. تبعتها البنوك القطرية بزيادة قدرها 2.8 في المئة في صافي القروض التي وصلت إلى 300 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات والسعودية من ناحية حجم القروض. في حين سجلت البنوك السعودية ثالث أعلى معدل نمو في صافي القروض بنسبة 1.7 في المئة، حيث بلغ صافي القروض إلى 389 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2019.

