مال وأعمال

تحدثت حكومة الكويت عن «استثمارات جديدة» في طريقها للأردن في الوقت الذي «تتحسن» فيه العلاقات بوضوح على محور عمان مع كل من الرياض والدوحة بالتزامن.

وابلغ عزيز الديحاني سفير دولة الكويت في الاردن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاردني بان بلاده مهتمة بتوسيع نطاق التعاون الاستثماري مع الاردن الشقيق.

وقدر رئيس اللجنة الاردنية النائب رائد خزاعلة حسب تقرير بثته وكالة الانباء الرسمية بترا مواقف الكويت الإيجابية الداعمة التي تقوم بها دولة الكويت لصالح اشقائها، سيما تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا الحرص على ادامة العلاقات الطيبة بين الجانبين في مختلف المجالات.

واعتبر الخزاعلة إن الأردن يجد في الكويت صوت العقل والثبات حيال القضايا العربية والقومية، ما يتطلب التأكيد على ذلك الدور المنسجم مع كل الشعوب العربية والإسلامية. وثمن الخزاعلة الدعم الموصول الذي تقوم به الكويت تبعا للعديد من الاستثمارات التي أسستها في الأردن، ما يسهم في رفد الواقع الاقتصادي، لافتا الى ان الحجم الاستثماري الكويتي في الأردن الأول مقارنة مع الآخرين جاء نتاج علاقات طيبة قابلة للبناء عليها في العديد من المجالات.

من جانبه، أكد الديحاني أن الكويت تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، مشددا على أن فلسطين تعنينا جميعا، ونحن والأردن في خندق واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية والموقف الكويتي والأردني متطابق بهذا الشأن في جميع المحافل الإقليمية والدولية انسجاما مع رؤى وتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين. وأضاف «نحن نتفق مع الأردن قيادة وشعبا ونؤكد على الرسالة الهاشمية بشأن القضية الفلسطينية، وأهمية بقاء الأردن قويا مستمرا بعطائه للشعب الفلسطيني الأبي». وتحدث الديحاني عن خارطة طريق لاستثمارات كويتية قادمة إلى الأردن، لافتا الى ان الدعم الاستثماري يعزز العلاقات القائمة بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين.

