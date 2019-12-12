مال وأعمال

استضافت شركة الوطني للاستثمار مجموعة من طلاب الكلية الأسترالية بالكويت في إطار سعيها وجهودها المشتركة مع إنجاز (الكويت)، وهي منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وذلك بهدف تثقيف الطلبة في مجالي الادخار والاستثمار وتهيئتهم لبيئة المال والأعمال في القطاع الخاص.

هذا وقد قام الطلاب خلال زيارتهم لشركة الوطني للاستثمار بجولة في مختلف إدارات الشركة شملت إدارة الأصول وإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة التداول، حيث شاهدوا على الطبيعة كيفية إدارة العمل اليومي بالشركة كنموذج واقعي للاطلاع على كيفية سير العمل داخل أحد أكبر الشركات العاملة في القطاع الاستثماري بالمنطقة. تلت الجولة محاضرة تثقيفية عن «الادخار والاستثمار» قدمها متطوعو الوطني للاستثمار. وتعليقاً على هذه الزيارة، صرّح الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد قائلاً: «نحن نهدف من هذه المبادرات الاجتماعية أمرين، الأول إتاحة الفرصة للطلاب المشاركين للاطلاع على طبيعة العمل في القطاع الخاص وما يمثله من أهمية في تنمية الاقتصاد الوطني، أما الأمر الثاني فيتمثل في تطوير وتعليم الشباب الكويتي ثقافة الادخار والاستثمار. وأكد الحمد على ضرورة توعية الشباب بأهمية الادخار، واطلاعهم على ثقافة الاستثمار، والتخطيط الجيد للمستقبل من خلال الوعي بأهمية التوفير وكيفية إدارة المدخرات.

