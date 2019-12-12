مال وأعمال

«رويترز»: لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية بينما حوم البلاديوم قرب المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1463.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهبط الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1467.40 دولاراً. ويصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا بشأن اجتماعه المتعلق بالسياسات لشهر ديسمبر في وقت لاحق. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير، فإن المستثمرين يتطلعون للتعرف على نظرته المستقبلية للاقتصاد الذي تضرر بشكل أساسي جراء الحرب التجارية الأميركية- الصينية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 في المئة الي 1899.67 دولاراً للأوقية بعدما تجاوز مستوى مهم عند 1900 دولار للأوقية لأول مرة يوم الثلاثاء.