مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان التوقعات تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي الاماراتي بدعم من توقعات ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7 في المئة في الفترة ما بين عامي 2020-2022 مقابل نمو متوقع نسبته 1 في المئة في العام 2019، في حين ستشهد معدلات التضخم ارتفاعاً هامشياً في العام 2020 قبل أن تصل إلى 2.4 في المئة في 2020-2022.

ومن المقرر ان تساهم السياسة النقدية التيسيرية وسياسات التحفيز المالي والإصلاحات الداعمة للاستثمار بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار في دعم النشاط غير النفطي.

ومن جهة أخرى، ستظل عائدات النفط منخفضة على المدى المتوسط مما قد يؤدي إلى تقليص فوائض الحساب الجاري. إلا ان مرونة الاقتصاد الإماراتي ستساهم في تعزيز قدراته على مواجهة المخاطر السلبية المتمثلة في التوترات الجيوسياسية وتراجع العائدات النفطية وضعف الطلب الخارجي

سيظل النشاط الاقتصادي في الإمارات مرنا خلال الفترة 2020-2022، على الرغم من توقع استمرار خفض حصص انتاج النفط المرتبط باتفاقية الأوبك وحلفائها وتراجع الطلب على منتجات الطاقة، وهو الأمر الذي قد يقلل من أثر الاستثمارات في هذا القطاع على النمو ومن المتوقع أن يسجل القطاع النفطي نمواً يصل إلى 2.2 في المئة في المتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2020-2022. وفي المقابل، يتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة معتدلة تصل إلى 1 في المئة في العام 2019 قبل أن يرتفع إلى حوالي 1.8 في المئة في الفترة ما بين عامي 2020-2021 حيث سيساهم معرض إكسبو 2020 في تعزيز قطاعي السياحة وتجارة التجزئة بالتزامن مع بدء ظهور نتائج سياسات التحفيز المالي والإصلاحات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2022 إلى 1.5 في المئة، بضغط من تراجع تأثير حزمة التحفيز في أبو ظبي ومعرض اكسبو 2020.

ما يزال سوق العقارات في الإمارات يشهد حركة تصحيحية في ظل تكيف الأسعار لتتوافق مع زيادة العرض. ومن المتوقع أن تستقر موجة تراجع الأسعار ، التي بدأت في العام 2015، على المدى المتوسط بفضل تأسيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري والتي من شأنها تنظيم وتيرة المشاريع العقارية. كما ستساهم المبادرات التحفيزية الساعية لخفض تكاليف المعاملات العقارية إضافة إلى التوقعات ببقاء أسعار الفائدة منخفضة نسبياً وتوفير الدعم لكبح جماح تراجع الأسعار على المدى المتوسط.

دخلت الإمارات مرحلة انكماش الأسعار في العام 2019، إلا ان انتعاش الطلب المتوقع مع اقتراب فعاليات معرض اكسبو 2020، بالإضافة إلى تأثير فرض الضرائب الخاصة الجديدة.

