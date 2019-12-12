الخميس 12 ديسمبر 2019 ,15 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3857
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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الرئيسية
محليات
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اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
حرية الرأي
دفتر أحوال
مال وأعمال
مال وأعمال
سياحة وسفر
النفط و الغاز
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
علم ومعرفة
مال وأعمال
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