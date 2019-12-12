مال وأعمال

أشارت بيانات حكومية رسمية إلى أن إجمالي قيمة الرواتب والأجور في الفترة من 2008/2009 إلى 2015/2016 قاربت مستوى 34 مليار دينار تمثل 17.6 في المئة من إجمالي الإيرادات التي بلغت 192.7 ملياراً خلال تلك الفترة. ولفتت البيانات أن إجمالي ما تم انفاقه على المشاريع الرأسمالية والاستملاكات خلال تلك الفترة بلغ 12.3 مليار دينار تقريباً، تمثل 36 % من إجمالي الرواتب والأجور التي تم إنفاقها خلال تلك الفترة وقالت إن إجمالي الإنفاق بلغ 140.1 ملياراً، حصدت الرواتب والأجور منها نسبة 24.3 في المئة، فيما لم يتعد نصيب الانفاق الرأسمالي منها 8.8 في المئة فقط من الإجمالي. وبلغ بند المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ما قيمته 69.1 مليار دينار تعادل 49.3 في المئة من إجمالي الإنفاق خلال الفترة المشار إليها.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الإنفاق العام على الوزارات والمؤسسات في 10 سنوات الممتدة من 2006/2007 إلى 2015/2016 ما قيمته 160 مليار دينار. ووفق البيانات الصادرة، فإن إجمالي الصادرات النفطية في 6 سنوات بلغت 119.1 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018، حيث تراجعت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 94.3 في المئة في 2013 إلى مستوى 90.9 في المئة من الإجمالي، كما تراجعت قيمة الصادرات النفطية من مستوى 30.5 ملياراً في 2013 إلى مستوى 19.7 ملياراً بتراجع قدره 10.8 مليارات دينار بما نسبته 35.4 في المئة. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية ما قيمته 10.3 مليارات دينار خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت القيمة من 1.8 مليار دينار في 2013 إلى 1.9 مليار وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات من مستوى 6.3 % إلى مستوى 9.1 في المئة.

وتسعى الكويت منذ 2016 إلى تبني نهج إصلاحي يعتمد على تعزيز الانفاق الرأسمالي وتقليل الهدر في الإنفاق ورفع نسبة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات عبر إعادة تسعير السلع والخدمات العامة والعمل على حشد التأييد البرلماني لفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والتي من شأنها تعزيز الإيرادات العامة ومواجهة عجز الميزانية التي استنزفت قرابة 15 مليار دينار من الاحتياطي العام.

