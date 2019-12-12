مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان استغلال موقع البلاد الاستراتيجي يمكنها من مساندة الجهود الدولية المعنية بضمان الامن والسلامة البحرية والحد من التلوث البحري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الروضان عقب تكريمه وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ31 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية والذي فازت الكويت خلالها بعضوية المنظمة البحرية الدولية (آي أم آو) عن الفئة (سي).

واضاف ان هذه العضوية من شأنها تعزيز مكانة الكويت في المحافل الدولية مع تنامي الاهتمام الذي تبديه الدولة بشؤون النقل البحري فضلا عن تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وتطبيق الخطط المستقبلية على ارض الواقع.

من جهتها قالت وكيلة وزارة الخدمات خلود الشهاب ان الفوز بعضوية المنظمة يعد انجازا كبيرا للدولة على مستوى المنظمات الدولية خاصة في صنع القرارات المعنية في مجال النقل البحري والملاحة. واشادت الشهاب بالجهود المبذولة من جانب الدول الصديقة والخليجية لفوز الكويت بالعضوية باصوات 112 دولة من اصل 165 ما يعكس الاحترام والتقدير التي تحظى به البلاد في المحافل الدولية. وتعتبر المنظمة البحرية الدولية هي جهاز الامم المتحدة المتخصص والمسؤول عن تعزيز سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن حيث يتبنى الجهاز القرارات والتوصيات التي تعدها الهيئات المساعدة ويقوم بانتخاب مجلس ادارة يعمل كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية وينسق انشطة الهيئات المساعدة.

