مال وأعمال

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ان أرباح قطاع النقل الجوي العالمي ستتراجع بنسبة 7?5 المئة هذا العام. وأضاف المدير الإداري للاتحاد الكساندر ديجونياك في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد في مدينة جنيف السويسرية «ان تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية والشكوك المستمرة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلقت بيئة أصعب من المتوقع لشركات الطيران». وفي الوقت ذاته أشار الى ان حركة الطيران المدني هذا العام قد نقلت اكثر من أربعة مليارات ونصف المليار مسافر فيما نقلت حركة الشحن الجوي اكثر من 61 مليون طن من البضائع.كما لفت الى ان شبكة الطيران المدنية والتجارية قد تنقلت عبر شبكة من 22 الف مدينة وهو ضعف عدد المطارات والممرات الجوية التي كانت متاحة عالميا في عام 1998.

