مال وأعمال

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون من يتخذ القرار النهائي بشأن رسوم جمركية والاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال نافارو في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس يوم الثلاثاء «في الحالتين سنكون في وضع قوي... الرئيس مولع بها (الرسوم الجمركية)».

وأضاف «إذا توصلنا إلى اتفاق كبير، سنكون في وضع طيب أيضا. لكنه سيكون قرار الرئيس. سيُصدر قريبا».

وارتفع الدولار مع ترقب مستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ولقي بعض الدعم من آمال بتأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على سلع صينية.

وكانت من أبرز العملات التي سجلت تحركات في أسواق العملة الكرونة السويدية التي ارتفعت بعد بيانات تضخم أعلى من التوقعات، والجنيه الاسترليني الذي فقد 0.3 في المئة بعد أن أظهر استطلاع تقلص الفارق بين حزب المحافظين ومنافسيه قبل الانتخابات.

