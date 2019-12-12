مال وأعمال

طهران «إسنا»: أکد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية علي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان لتوسيع التبادلات التجارية بما يضم النقل والملاحة البحرية إلي أکثر من 1.4 مليار دولار. وقد وقعت إيران والسلطنة علي اتفاقية للتعاون البحري والملاحي برعاية وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي ووزير التجارة والصناعة العماني علي بن مسعود السنيدي. وقال رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية، محمد راستاد ان الموانئ الجنوبية في ايران تحظى بأهمية بالغة حيث تشکل 96% من إجمالي نقل السلع بحرا أي ما يعادل 144 طنا مشيرا إلي أن الجانب العماني طلب تمهيد أرضية لتوريد المنتجات غير النفطية الإيرانية بشکل مباشر ومن دون وسيط.

وأشار إلي إطلاق خط بحري بين البلدين وإستخدام قدرات موانئ البلدين لتسهيل التبادلات التجارية وإبحار سفن الشحن ونقل الرکاب بين موانئ البلدين کبنود للاتفاق البحري والملاحي. وفي سياق منفصل قال سفير الصين لدى إيران إن الدولتين کان لديهما أكثر من 20 مليار دولار من التجارة المشتركة في الأشهر العشرة‌ الأولى من العام 2019.

وصرح السفير الصيني لدي طهران جانك هوا خلال الندوة التجارية بين إيران والصين في الغرفة التجارية الإيرانية: بلغ حجم التجارة المشتركة بين البلدين حوالي 35 مليار دولار في السنة 2018، وتظهر أرقام هذا العام أنه على الرغم من العقوبات الأميركية، تمكنت إيران والصين من الحفاظ على تجارتهما المشتركة.

