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في إطار سعيها الدؤوب إلى توثيق تاريخ الكويت وسيرة حكامها، أصدرت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع كتاباً توثيقياً جديداً بعنوان «الكويت في عهد الشيخ محمد بن صباح الصباح» الحاكم السادس للكويت «خلال الفترة بين عامي 1892 و1896» لمؤلفته الشيخة الدكتورة سعاد الصباح.

يقع الكتاب في نحو مئة وتسعين صفحة من القطع المتوسط، وقسمته المؤلفة إلى خمسة مباحث. حيث تضمن صورا من حياة الكويت والكويتيين في عهد الشيخ محمد بن صباح الذي تعتبر فترة حكمه من أقصر الفترات التي تولاها حكام الكويت خلال القرن التاسع عشر مقارنة بسلفه شقيقه الأكبر الشيخ عبدالله الحاكم الخامس وجده الشيخ جابر الحاكم الثالث للكويت.

أهدت د. سعاد الكتاب إلى الشيخ عبد الله المبارك رفيق الدرب والزوج والمعلم وأحد بناة نهضة الكويت الحديثة، تقديرًا لوصيته لها بالبحث في تاريخ آل الصباح وتوثيق دورهم في بناء واستقرار وتطور الكويت. أما الإهداء الآخر فكان إلى والدها المغفور له الشيخ محمد الصباح، الذي يتشارك مع جده في الاسم ذاته.

وفي جواب على سؤال في مستهل الكتاب: «لماذا هذا الكتاب» أجابت الكاتبة الشيخة سعاد الصباح: «تستمد الشعوب من تاريخها عناصر قوتها وتماسكها الاجتماعي وإرادتها المشتركة في مواجهة الصعاب والشدائد ولذلك اهتممت بالكتابة عن الشخصيات التي أثرت في تاريخ الكويت فأصدرت ثلاثة كتب».

وأوضحت أن أول الكتب يتحدث «عن الشيخ عبدالله مبارك الصباح والثاني عن والده الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع والثالث عن الشيخ عبدالله بن صباح الصباح الحاكم الخامس للكويت ثم هذا الكتاب الرابع عن الشيخ محمد بن صباح الصباح حاكم الكويت السادس».

وأشارت الى ان صفحات الكتاب توضح العلاقة الوثيقة التي جمعت بين أهل الكويت حكاما ومحكومين وأن حكم الكويت اتسم بروح التشاور والتسامح وهو ما أعطى لتاريخها نكهة خاصة تميزت بها عن الآخرين مضيفة: «إنني أدعو الله أن يمكنني من استكمال الكتابة عن حكام الكويت الذين ثبتوا أركان الحكم والمجتمع وأرسوا المبادئ التي تهتدي بها الكويت حتى يومنا هذا».

وفي المقدمة أعطت تعريفًا بالشيخ محمد بن صباح الذي حكم قرابة أربعة أعوام مقارنة بشقيقه الأكبر الشيخ عبد الله الذي حكم ستة وعشرين عامًا، وجده الذي حكم خمسة وأربعين عامًا.

واعتمدت الكاتبة على كم كبير من المصادر والمراجع والوثائق العربية والأجنبية كالإنكليزية والعثمانية وعلى بعض الدوريات والمواقع الإلكترونية، مشيرة إلى مواضع التضارب والخطأ فيها.

تناول المبحث الأول: «سيرة حياة» شخصية الشيخ محمد الذي ولد عام 1838 وكان له سبعة أخوة من الذكور، منهم ثلاثة أشقاء له هم: جراح، ومبارك، وعذبي. والدتهم السيدة لولوة بن محمد الثاقب.

ثم تطرقت إلى علاقته بشقيقه الأكبر الشيخ عبد الله الذي اختاره نائبًا له وعهد إليه بالعديد من المهام.

وتضمنت سيرة الشيخ أعماله وسماته الشخصية ونهجه في الحكم وكذلك الأوضاع الاجتماعية كالسكان ومظاهر الحياة اليومية والصحة والتعليم والأديان والتسامح الديني والشعر والشعراء وأما في الأوضاع الاقتصادية فتم الحديث عن الأسواق والأنشطة الاقتصادية والتجارة مع الخارج وتجارة السلاح.

إضافة إلى الحملات والمواجهات العسكرية التي شاركت فيها الكويت خلال نفس الفترة واستضافة الكويت للامام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وأسرته ودلالات ذلك من الناحية السياسية حيث أيد الشيخ محمد جهود آل سعود واعتبرهم القوة الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار في نجد.

ومن ذلك أيضا الحملة العسكرية التي قادها حافظ باشا والي البصرة ضد الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر الذي اتهمته الدولة العثمانية بقيام القوات التابعة له بالهجوم على جنودها المرابطين في حامية الإحساء وبعدم التزامه بسياسات الدولة العثمانية وتوجهاتها. وعندما مرت هذه الحملة بالكويت طلب قائدها من الشيخ محمد دعم الحملة فقام الشيخ بتجهيز قوة محاربة من القبائل وكلف شقيقه الشيخ مبارك قيادتها لكن القوة الكويتية تباطأت تجنبا للتصادم مع أشقائها في قطر.

وفي هذا السياق تشير الكاتبة إلى أنه قبل وصول القوات الكويتية لقطر دارت معركة عنيفة بين العثمانيين وقوات الشيخ قاسم آل ثاني سميت بمعركة الوجبة وانتهت بانتصار القوات القطرية فعادت القوات الكويتية دون قتال وهو ما دل على أن الشيخ محمد لم يرغب قط في قتال الشيخ قاسم وأنه استجاب للطلب العثماني بدعم الحملة ضد شيخ قطر شكليا فقط وأنه لم يقصد المشاركة الفعلية.

ويورد الكتاب عددا من الإنجازات التي يذكر فيها الشيخ محمد بن صباح الصباح مثل اهتمامه بالكويت من الناحية العمرانية سواء بالقرب من المدينة أو بعيدا عنها كالجهراء التي بنى فيها الشيخ محمد في 1895 بيتا له سمي «القصر الأحمر» لأنه بني من الطين المائل إلى الحمرة.

وفي ختام هذا العرض السريع نختم بالنبذة على الغلاف التي قالت فيها المؤلفة: كانت الكويت أسرة واحدة كبيرة، سادتها قيم الشورى والتضامن الاجتماعي والرغبة المشتركة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، واستقلالها. وانتقل الحكم من حاكم لآخر في يسر وسلاسة، فقد كان الحاكم الجديد من اختيار سلفه، وقام بمساعدته في إدارة أمور الحكم في حياته. وكان هذا الانتقال يتم عادة في نفس يوم وفاة الحاكم، فيسارع الأعيان وكبار التجار إلى مبايعة نائبه.

