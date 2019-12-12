علم ومعرفة

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ينشغل الكاتب والقاص المغربي محمد التطواني في مجموعته القصصية «مهرب الأحلام» الصادرة مؤخرا عن «الآن ناشرون وموزعون» بالأماكن العرضية والشخصيات الهامشية.. ويلتقط غالبية قصصه وشخوصه من الأماكن المتحركة أو المحال التي سيتوافد إليها الناس ويغادرونها ومنها المقاهي والشوارع والرحلات والقطارات. وغالبية القصص تتصل بشخوص وأماكن مغربية لأناس التقاهم عرضيا ولم يخترهم وهم ليسوا أبطالاً ليقوموا بأشياء خارقة. بل أناس عاديون.. وبطولتهم تنبع من حكاياتهم الفارقة أو المؤلمة للحياة الرتيبة التي يعيشونها في القرى أو الأحياء الشعبية من الواقع المؤلم. يسرد القاص حكاياته كراو جوال بمشاهدات من الحياة التي يراها. ومعظم قصصه تنطوي على إسقاطات سياسية محملة بتساؤلات أو بناءات تقوم على المفارقة ومنها القصة التي حملت عنوان «الفانوس.. أين العفريت؟» التي يسرد فيها حكايات عن سلوك اليهود «العفريتي» في المغرب.

وتبدو تلك الإسقاطات أو الرمزيات حتى في الأسماء التي يختارها القاص للطفل المغربي اسم «أحمد» وللرجل اليهودي اسم «شارون» بما توحي الأسماء من دلالات.. حيث يرتبط اسم شارون بالإرهابي الصهيوني الذي غزا بيروت.

ومن مناخات القصة: «ألم يخبرك ابني «مردوشية» قبل أن يبيعك إياه؟ إننا تقاسمنا أرث الفوانيس قديما.. رد الطفل أحمد: هذا كلام أكبر من سني.. وضح كلامك ابنك غاظني». تظاهر شارون بضحكة محلها الخداع والكذب والتقت عيناه بعيني أحمد ثم قال بلغة ركيكة معربة : «أخبر والدك أن نصيبكم من الإرث هو الفانوس..أما العفريت فقد احتفظنا به نحن اليهود لخدمتنا .. أي باليهودي: الفانوس لعبتكم والعفاريت ملك لنا». ويركز القاص على المقارنات بين زمنين أو مكانين ضرهما الزمان ملتفتا إلى سيطرة شبكات التواصل الاجتماعي على الأجيال.. والتغيرات الاجتماعية التي أحدثتها سطوة وسلطة المال والتي انعكست على المجتمعات البسيطة بالمعاناة والبطالة وتأثير العولمة على الفقراء. ولا يستعمل القاص في حكاياته بعض مفردات اللهجة المغربية وأمثالها الشعبية. وإنما الروح المغربية في القصة التي توحي بالبيئة المغربية في شوارعها ومقاهيها وبيوتها وناسها. كما اشتملت المجموعة على عدد من عناوين القصص ومنها «حملة شغب» - «وطأة الاهانة» - «الزاوية» - «الأجلاف»-» «خريطة الغد» - «بعوضة كافية لإطعام فيل» - «الفانوس.. أين العفريت» - «الأقزام» - «لا صياح.. لا نباح» - «مهر الأحلام» التي حملت المجموعة اسمها - هو ميروس الكذاب» يشار إلى أن الكاتب محمد التطواني صدرت له مؤلفات عدة نذكر منها: «في مجال القصة» - «الحيتان والثعابين» وفي مجال الرواية: «مكاشفة تلاحق الزعيم».. وفي مجال الشعر ديوان «أنا لا أتكلم لغتك لكن أتفهم شعورك» وأيضا عدد من كتب الدراسات والمذكرات. ووصفه الناقد والأديب المغربي الكبير «بين جلون» بأنه احد الذين ظلوا متشبسين بوطنهم وانتمائه لبلده.

