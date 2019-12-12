علم ومعرفة

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها الرابعة عشرة وتضم 11 عملاً تم اختيارها من بين 170 عملاً. تضم القائمة أربعة أعمال مترجمة من الإنكليزية إلى العربية هي: «البحر الكبير في التاريخ البشري للمتوسط» تأليف داود أبو العافية وترجمة معز مديوني عن منشورات الجمل، «المنطقة المعتمة: التاريخ السري للحرب السيبرانية» تأليف فرِد كابلان وترجمة لؤي عبدالمجيد عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت. و«من العالم المغلق إلى الكون اللّامتناهي» لألكسندر كويريه وترجمة يوسف بن عثمان، و«الطريق إلى النفط: كيف جاءت صناعة النفط إلى الإمارات العربية المتحدة؟» للمؤلف ديفيد هيرد وترجمة عبدالكريم الجلاصي. أما الأعمال المترجمة من الفرنسية فهي: «معجم الأديان» للمؤلفين ميرسيا إلياد ويوان ب. كوليلنو» وترجمة خليد كدري، و«الموسيقى العربية» للمؤلف البارون رودولف ديرلانجي وترجمة محمد الأسعد قريعة، «كتابة الفاجعة» للمؤلف موريس بلانشو وترجمة عز الدين الشنتوف، و«السِّيميائيّة: المعجم المعلَّل في نظريّة اللّغة» للمؤلفين ألجيرداس جوليان فريماس وجوزيف كورتيس وترجمة أحمد الودرني، و«الإنسان الرومنطيقي» للمؤلف جورج غوسدورف وترجمة محمد آيت ميهوب.

ومن العربية إلى الفرنسية كتاب «الشكوك على جالينوس « لأبو بكر الرازي وترجمة بولين كويتشيت، ومن الألمانية إلى العربية كتاب» فلسفة البحر» للمؤلف جونتر شولتس وترجمه شريف الصيفي عن دار تنمية.

