علم ومعرفة

صدر عن دار آفاق للنشر والتوزيع كتاب: «لماذا ينظرون إليَّ؟! برنامج عملي للتغلب على القلق الاجتماعي» للدكتور مهند عبدالمحسن العيدان، اختصاصي العلاج النفسي الإكلينيكي، ولأنَّ الفكرة الجوهرية في اضطراب القلق الاجتماعي هي الخوف من تقييم الآخرين وحكمهم وكلامهم على الشخص جاء عنوان الكتاب بهذا التساؤل، وخلال 168 صفحة هي مجموع صفحات الكتاب، تأتي الاجابة بخطوات عملية تطبيقية على كيفية التعامل مع مشكلة القلق الاجتماعي. ولأن معظم ممن يعاني من القلق الاجتماعي يعيش على هامش الحياة مبتعداً عن كل العلاقات الاجتماعية، عاجزاً عن تكوين الصداقات والاستمتاع بها، يشعر بأنه أقل شأناً من غيره، بل حتى في الدراسة وفي مجال العمل يتنازل عن حقوقه حتى لا يصطدم مع أحد..هذه هي حياة مريض القلق الاجتماعي! وازداد الكتاب مكانة بعدما عرض على مجموعة الأطباء والأخصائيين النفسيين، وأطباء العائلة، وكذلك قبل طباعة الكتاب عرض على مجموعة من المصابين بالقلق الاجتماعي لمعرفة مدى ملاءمته لهم، ومستوى الاستفادة منه. ويأتي هذا الكتاب ليكون مرافقاً للعلاج النفسي أو العلاج الدوائي، بمثابة تدريب مستمر ومتابعة خلال الأسبوع ومرجع يلجأ له المريض كلما ازدادت الأفكار في رأسه ولم يجد لها حلاً.