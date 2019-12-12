علم ومعرفة

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر ديسمبر الحالي، واحتفى العدد بمظاهر الثقافة والإعلام والعلوم التي تجسدت في العديد من الفعاليات والمناسبات الثقافية والإعلامية في الكويت، مبرزا الاهتمام الذي توليه دولة الكويت دائما للثقافة والعلم، محليا وعربيا وإقليميا. وتضمن العدد تفاصيل تفاعل الجمهور الذي زار المركز العلمي في الكويت مع «الربوت صوفيا» الذي استضافه المركز مع مطوره د. ديفيد هانسن، كما تابعت المجلة استضافة الكويت للملتقى الثالث للصحافيات الخليجيات، والذي أبرز الدور اللافت الذي تقوم به المرأة الخليجية في مجال الإعلام. واحتفى العدد بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي تعبيرا عن يقين الكويت بمتانة النسيج الواحد لهذه الدول وتلاحمها طوال تاريخ المنطقة، وتناول العدد أيضا موضوعاً عن قبيلة لها طبيعة خاصة تعرف باسم «الهونزا»، وتقيم في إحدى ولايات باكستان، فيتعرف القارئ على أسباب تمتع أفراد هذه القبيلة بالصحة الجيدة، التي تجعل معظمهم معمرين، إضافة إلى الموضوعات الصحفية والمقالات التي تتناول عددا من القضايا التي تتعلق بشؤون الثقافة العامة في العالم وفي المنطقة.