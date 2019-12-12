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بيروت - الوكالات: شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ليلة صاخبة تخللها اعتداء بالضرب على متظاهرين من قبل عناصر امنية اثناء مسيرة نفذت ليل الثلاثاء امام منازل الوزراء والنواب في ارجاء المدينة، ما ادى الى جرح عدد من الأشخاص وتحطيم عدد من السيارات.

واظهرت لقطات مصورة عناصر امنية يعتقد بأنها تنتمي لشرطة مجلس النواب، تعتدي على المواطنين والمتظاهرين في منطقة فردان في بيروت، بالقرب من مقر اقامة نبيه بري رئيس البرلمان. وقام العشرات من العناصر الأمنية بتحطيم زجاج السيارات بالعصي بشكل عشوائي والتعرض بالضرب للمواطنين والمتظاهرين في المنطقة.

وقال ناشطون انه وأثناء توجههم الى منزل وزير الأشغال السابق غازي العريضي للاعتراض امام مقر اقامته على سياسة وزارة الأشغال التي ساهمت باغراق اللبنانيين بالأمطار، حضرت عناصر امنية تابعة لرئاسة البرلمان واعتدت على العشرات بشكل «وحشي» بحسب تعبيرهم.

وأثار الاعتداء غضبا كبيرا لدى المحتجين واستغرابا لدى الحقوقيين الذين طالبوا بمحاسبة القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب على تعرضهم للأبرياء والسلميين في الشوارع.

ودعت مجموعة لحقي «للتحرك في جميع المناطق وملء الساحات دفاعاً عن الحريات ورفضاً لتشبيح قوى المنظومة واستكمالاً لأهداف الثورة التي لن تقف عند ترهيب او تهديد حتى استعادة كامل الحقوق وتحقيق جميع المطالب».

ونفذ مئات المتظاهرين مسيرة طويلة في بيروت، بدأت ليل الثلاثاء من منطقة القنطاري، وجالت على بيوت بعض السياسيين ووزراء الأشغال السابقين حيث رموا اكياس القمامة امام مقارهم، احتجاجا على تعاطيهم ومسؤوليتهم في اغراق البلاد بمياه الصرف الصحي والأمطار نتيجة تعاقبهم على ترؤس وزارة الأشغال.

وجال المتظاهرون على منزل النائب السابق وليد جنبلاط، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، والوزير السابق محمد الصفدي، ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، واحتجوا امام منزل النائب نقولا صحناوي، والوزير السابق غازي العريضي، حيث هتفوا منددين بفساد السلطة السياسية. ولدى اقترابهم من منطقة عين التينة حيث مقر رئاسة البرلمان تعرضوا للاعتداء من قبل العناصر الموجهة بحماية نبيه بري، رئيس البرلمان.

وأقفلت عدة طرق في العاصمة بيروت وفي جبل لبنان والبقاع وطرابلس وشمال العاصمة احتجاجا على توقيف شبان في منطقة الزوق شمال بيروت، قبل اطلاق سراحهم مساء الثلاثاء.

واستمر اقفال الطرق اعتراضا على اداء الطبقة السياسية الحاكمة ومماطلة السلطة في تشكيل حكومة انقاذ مستقلة تلبي مطالب الشارع.

وهاجم محتجون وسكان غاضبون مقر بلدية طرابلس، وحطموا النوافذ وأضرموا النار في احدى الغرف حيث اندلعت اعمال العنف بعد انهيار منزل ليلا في المنطقة، مما اسفر عن مقتل شقيقين. وقال سكان ان الانهيار كان نتيجة للاهمال، مؤكدين ان البلدية تجاهلت مرارا دعوات المالكين لتجديد المنزل القديم. وبعيد الحادث، دخل عدد من الشبان الى الباحة الخارجية لمبنى بلدية الميناء، وأشعلوا النيران في حاويات النفايات وحطموا زجاج الباب الخارجي، ثم اقتحموا المكتبة والقاعة الرئيسة وعبثوا بمحتوياتهما.

