عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: دعت فرنسا الى اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، لحشد المساعدة للبلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها. وناقش الوفد اللبناني مع اعضاء المجموعة الدولية التي سينضم اليها ممثلون عن دول الخليج وعن الهيئات المالية في الأمم المتحدة، خارطة طريق من شأنها وضع لبنان على سكة الحد من التدهور واستعادة المسار الذي يؤمن الخروج التدريجي من الأزمة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، قد وجه على مدى يومين، رسائل الى قادة عدد من الدول لطلب مساعدة لبنان، بتأمين اعتمادات للاستيراد بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات، وشملت الرسائل قادة السعودية وأميركا وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وايطاليا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا. رسائل الحريري تأتي في اطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين. وكان مصدر اوروبي قال ان فرنسا اصدرت دعوات للمجموعة الدولية، لدعم لبنان في باريس.

