عربيات ودوليات

اكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ان بلاده تقاتل الارهاب بالنيابة عن العالم اجمع، وذلك سواء في القتال الذي تخوضه مصر في سيناء او على الحدود مع الجارة الغربية ليبيا، مؤكدا ضرورة ايجاد حل سياسي للازمة الليبية.

وطالب السيسي وفقا لما نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي «برد جماعي وحاسم من الدول الافريقية في التعامل مع الارهاب والدول الداعمة له» وذلك خلال كلمة القاها في منتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامين في افريقيا، امس وأضاف «التنمية المستدامة هي السبيل الاهم لمواجهة التحديات التي واجهتها مصر» مشيرا وأشار الى «التحرك المصري في مواجهة الارهاب، والذي اتخذ مسارين مختلفين هما مسار التنمية والمسار الأمني».

ودعا الرئيس المصري الى التعامل بمسؤولية مع التبعات السلبية لتغير المناخ الذي فاقم من مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، مشداً على ان ذلك جاء في الوقت الذي ترى فيه شعوبنا ان السلام والأمن والتنمية والرفاهية هي حقوق انسانية وهى جديرة ان تنعم بهذه الحقوق كباقي شعوب العالم.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية امس بمنتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، في نسخته الأولى والذي تستمر فعالياته اليوم بمشاركة زعماء وقادة افارقة موضحاً ان مواجهة تلك التحديات والمشكلات تتطلب منا تضافر كل الجهود استناداً الى المبدأ الأفريقي الراسخ وهو «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية».

وتابع السيسي «لقد كان ادراكنا لهذا المبدأ دافعاً قوياً للقادة الأفارقة للسعي الى صياغة قدرة واستراتيجيات محددة تهدف الى تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في مختلف المجالات، فمن خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة نجحت افريقيا في صياغة اجندة التنمية 2063 التي تلبي اهدافها احتياجات ابناء القارة» موضحاً ان الاتحاد الأفريقي اعتمد مبادرة اسكات البنادق بحلول عام 2020 التي تهدف الى القضاء على جميع الصراعات والنزاعات في القارة مع حلول عام 2020 من خلال اعداد اطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتساهم في اعادة الاعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراع.

وقال الرئيس المصري ان منتدى اسوان للسلام والتنمية الأفريقية محفل افريقي فريد ويمثل منصة اقليمية وقارية للنقاش والحوار وتبادل الخبرات والتجارب لافتاً الى ان اعمال المنتدى سوف تدعم مساعي القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الأفريقية بشكل شامل ودائم بالتوازي بين تحقيق التكامل بين هذه البنية وتحقيق جهود التنمية المستدامة.

وبين السيسي ان اعطاء المرأة والشباب المكانة المستحقة يساعد في تحقيق الواقع والغد الأفضل لافتاً الى ان الحديث عن تمكين المرأة وادماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات يتعين ان يترجم الى سياسات تنفيذية وذلك بهدف مواجهة الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعياً الى تحقيق الآمال العريضة التي نتطلع اليها.

وأضاف «أننا جميعا نعي العلاقة الوطيدة بين تحقيق التنمية والاستقرار حالة الأمن والسلم في قارتنا» مؤكدا «اذا كنا استطعنا معا التغلب على بعض المعوقات في سبيل احلال السلام وتحقيق التنمية، فان نجاح المجهودات المتواصلة يتطلب المزيد من التضافر وتكثيف العمل وصولا الى الأهداف التي نسعى اليها.

