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بغداد - الوكالات: دخلت الاحتجاجات العراقية يومها الـ48 امس وسط تسجيل حالات اغتيال جديدة لناشطين في المظاهرات في الوقت الذي تهدد فيه الخلافات مشروع قانون جديد للانتخابات يفترض ان ينهي هيمنة الاحزاب الكبيرة على مقاعد مجلس النواب.

وقال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة الانباء الكويتية انه عثر امس على جثة الناشط المدني علي اللامي ملقاة على جانب الطريق في منطقة الشعب شرقي بغداد وعلى راسه اثار اطلاق رصاص. واضاف ان اللامي كان قد اختطف بعد خروجه من ساحة التحرير حيث معقل الاحتجاجات في بغداد متجها الى مسكنه في مدينة الكوت جنوب العاصمة وعثر عليه قتيلا.

ولاتزال جسور الجمهورية المؤدية الى ساحة التحرير والسنك المؤدي الى ساحة الخلاني والاحرار المؤدي الى ساحة الوثبة مغلقة حتى الان بالكتل الكونكريتية وعلى الجانب الاخر منها تنتشر القوات الامنية.

وعلى وقع تلك الاحتجاجات دعي مجلس النواب العراقي امس الى جلسة مهمة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد والذي يفترض انه ينهي هيمنة الاحزاب الكبيرة على المقاعد النيابية استجابة لمطالب المتظاهرين. ورغم وجود خلافات تهدد بارجاء الجلسة فقد ذكر مصدر في الدائرة الاعلامية ان التصويت على القانون سيكون في الفقرة الثانية من الجلسة المقررة بعد فقرة مخصصة للتصويت على تعديل قانون تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية. وتشير الترجيحات الى انه سيكون باعتماد نظام اغلبية الاصوات الفردي وبنسبة 100% وضمن الدوائر الانتخابية المتعددة وفقا لرغبة المحتجين.

