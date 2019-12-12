عربيات ودوليات

رام الله - «كونا»: رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووصفها بالمميزة والتاريخية. وذكرت وكالة الانباء الرسمية «وفا» ان عباس «حيا موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي اكد موقف المملكة الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية ورفض سياسة الاستيطان غير الشرعي». وأشار عباس الى ان استضافة المملكة لهذه القمة في هذه الظروف الدقيقة لها اهمية خاصة في تثبيت الحقوق الفلسطينية. وعبر عن تقديره وشكره لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين الملك حمد بن عيسى وسلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس وزراء الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.