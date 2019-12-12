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مقديشو- أ. ف. ب: قتل خمسة اشخاص بينهم ثلاثة مدنيين عندما اقتحم متطرفون فندقا في العاصمة الصومالية، وفق ما اعلنت الشرطة امس مضيفة ان جميع المسلحين الخمسة قتلوا في المواجهات التي استمرت ساعات. واستهدف الهجوم الذي اعلنت حركة «الشباب» الاسلامية المتطرفة المسؤولية عنه، فندقا في مقديشو يقصده سياسيون وضباط الجيش ودبلوماسيون. وقالت الشرطة في بيان ان «قواتنا الأمنية الشجاعة انهت الهجوم الارهابي على فندق سيل وأنقذت اكثر من 80 شخصا» من بينهم مسؤولين حكوميين ومدنيين من نزلاء الفندق. وتابع البيان «عدد القتلى المؤكّد لدينا هو خمسة، هم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما اصيب تسعة مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة».