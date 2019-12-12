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جيرسي سيتي (الولايات المتحدة- أ. ف. ب: قتل ستة أشخاص في تبادل لإطلاق النار حصل ليل الثلاثاء في وسط مدينة جيرسي المتاخمة لنيويورك واستمر أكثر من ساعتين، بحسب ما أعلنت السلطات. وقال مايكل كيلي، قائد شرطة «جيرسي سيتي» البالغ عدد سكّانها 270 ألف نسمة إنّ تبادل إطلاق النار الذي بدأ في إحدى مقابر المدينة أسفر عن مقتل ستة أشخاص، هم شرطي والمسلّحان اللذان بادرا إلى إطلاق النار عليه وثلاثة مدنيين. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بلدية المدينة أنّ إطلاق النار أسفر أيضاً عن إصابة شرطيين آخرين بجروح، مشيراً إلى أنّ هذه المعلومات لا تزال «أوليّة» وأنّ التحقيق سيستغرق وقتاً. وأوضح كيلي أنّ إطلاق النار بدأ في المقبرة لكنّ المسلّحين ما لبثا أن «انتقلا بسرعة إلى الحيّ حيث استمر إطلاق النار»

أكثر من ساعتين. ولم يتضّح في الحال السبب الذي أشعل معركة حوّلت طوال ساعات منطقة سكنية في قلب مدينة جيرسي إلى مسرح حرب حقيقي، إذ انتشر في شوارعها المئات من عناصر الشرطة المدجّجين بالأسلحة من ولايتي نيو جيرسي ونيويورك تؤازرهم عشرات الآليات العسكرية وسيارات الإسعاف.

