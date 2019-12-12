عربيات ودوليات

عواصم- ا لوكالات: كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية أن إيران تبني أنفاقاً في سورية لتخزن «صواريخ وأسلحة متنوعة على نطاق واسع» وفقاً لما ورد في تقرير بثته شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، وقالت فيه إنها حصلت على الصور من مصادر استخباراتية غربية. وتظهر صور التقطتها في 5 أكتوبر الماضي أقمار اصطناعية تابعة لشركة «Image Sat International» عملية بناء نفق، بطول 122 وعرض 4.5 وعمق 4 أمتار وبعد أسبوعين ظهرت سقيفة في صور أخرى، تم استخدامها لإخفاء مدخله. كما ظهرت كميات كبيرة من النفايات والباقيات في الطرف الآخر من النفق مع استمرار الحفر لإكمال النفق الذي تعتقد المصادر الاستخباراتية الغربية أنه لتخزين الصواريخ والأسلحة في هيكل من المنشآت تحت الأرضية داخل «قاعدة الإمام علي» العسكرية في الشرق السوري أي تقريبا عند الحدود مع العراق.

ويتضح من الصور أيضا «بحسب تقييم قامت به مصادر استخباراتية غربية عدة، أن بناء النفق أصبح في مراحله النهائية وسيصبح قيد التشغيل قريبا» وفقا لما ذكرته «فوكس نيوز».

الى ذلك دانت الدول الضامنة لمسار «استانا» روسيا وتركيا وايران امس الاعتداءات الاسرائيلية ضد سورية واعتبرتها تقويضا لسيادة سورية وللامن في المنطقة. ونقلت وكالة انباء «انترفاكس» الروسية عن الدول الضامنة قولها في بيان صدر في ختام الجولة الـ14 للمباحثات الخاصة بسورية التي جرت في نور سلطان عاصمة كازاخستان ان الهجمات الاسرائيلية هذه تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض سيادة سورية والدول المجاورة وتهدد الاستقرار والامن في المنطقة. واكد البيان اهمية اتفاقية اضنة الموقعة بين الحكومتين السورية والتركية في عام 1988 فيما جدد الترحيب بالاتفاقية التي وقعتها موسكو وانقرة في منتجع سوتشي في 22 اكتوبر الماضي. وذكر البيان ان المباحثات تناولت كذلك تطورات الوضع في منطقة ادلب السورية، معربا عن القلق العميق لتصاعد النشاط الارهابي «لهيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) وغيرها من الجماعات المسلحة هناك. وشدد البيان عزم الاطراف المشاركة في المباحثات على مواصلة التعاون بهدف القضاء التام على تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرها من الجماعات والاشخاص والهيئات المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

واعلن البيان رفض الدول الضامنة للاستيلاء على حقول النفط السورية والتحكم بعائداتها التي تعود حصرا للدولة السورية.

