عربيات ودوليات

الجزائر- الوكالات: تظاهر الآلاف أمس في الجزائر تلبية لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الرئاسية المرفوضة على نطاق واسع في البلاد للاحتجاج على إجرائها. وتجمع المتظاهرون في ساحة «11 ديسمبر 1960» في حي بلوزداد (بلكور سابقاً) في العاصمة، وذلك تزامناً مع ذكرى انطلاقة التظاهرات الحاشدة في ديسمبر 1960 ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية، والتي انطلقت من هذا الحي نفسه وانتشرت خلال أسبوع في جميع أنحاء الجزائر. وتوجهوا بعد ذلك نحو متحف البريد المركزي الواقع على بعد 4 كيلومترات من الساحة، وهو مركز تجمع تقليدي في العاصمة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير.

ويتنافس في انتخابات اليوم 5 مرشحين، تقلد بعضهم مناصب رفيعة في عهد بوتفليقة. ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد السلام تبون، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي. وقد واجه المرشحون الخمسة صعوبات في إدارة حملاتهم الانتخابية في العديد من الولايات بسبب رفض الكثيرين لإجراء الانتخابات من جهة، ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبون على النظام القديم من جهة أخرى.

وردد المتظاهرون امس خصوصاً عبارة «ما كاش انتخابات» (أي لا انتخابات)، رافعين لافتات باللون الأحمر للتعبير عن رفضهم انعقاد هذا التصويت المقرر اليوم لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في ابريل تحت ضغط الشارع بعد عقدين من الحكم. ويطالب الحراك منذ ذلك الحين بحلّ «النظام» السياسي بأكمله القائم منذ الاستقلال عام 1962، ويرفض الانتخابات التي يرى أنها مناورة من النظام ليحافظ على استمراريته. وردد المحتجون «لا عودة إلى الوراء، السلطة إلى الحجز»، منددين خصوصاً برئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الذي يمثل القيادة العسكرية التي تتولى في الواقع إدارة البلاد منذ تنحي بوتفليقة. وبعدما منعتهم حواجز شرطة مكافحة الشغب من مواصلة السير، غادروا الطريق الرئيس المؤدي إلى متحف البريد المركزي، وأحاطوا به عبر طرق فرعية.

والتظاهر ممنوع في الجزائر منذ عام 2001، كما أن الشرطة لا تسمح منذ فبراير إلا بالتظاهرات الأسبوعية للحراك كل يوم جمعة، والتظاهرات الطلابية كل ثلاثاء.

