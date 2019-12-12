دوليه

أحرج ريد بول سالسبورغ النمساوي ضيفه ليفربول الإنكليزي حامل اللقب من دون أن يخرجه، إذ نجح الأخير في حسم بطاقته الى ثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز 2-0، فيما قدم برشلونة الإسباني هدية العبور لبوروسيا دورتموند الألماني بفوزه على مضيفه إنتر الإيطالي 2-1.

كما تأهل اول من أمس نابولي الايطالي (المجموعة الخامسة) قبل أن يقيل مدربه كارلو أنشيلوتي، ليون الفرنسي (السابعة)، فالنسيا الإسباني وتشلسي الإنكليزي (الثامنة)، لتلحق هذه الأندية بكل من باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني (المجموعة الأولى)، بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنكليزي (الثانية)، مانشستر سيتي الإنكليزي (الثالثة)، يوفنتوس الإيطالي (الرابعة)، برشلونة (السادسة)، ولايبزيغ الألماني (السابعة).

وفي المجموعة الخامسة، عانى ليفربول الأمرين أمام بطل الدوري النمسوي، لكن متصدر الدوري الممتاز نجح في حسم بطاقته الى ثمن النهائي بصحبة نابولي الفائز على ضيفه غنك البلجيكي 4-0. وكان تصريح المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب معبرا تماما عما واجهه فريقه في الجولة الختامية، باشادته بسالسبورغ قائلا «يا له من فريق! يا لها من مباراة! كان الأمر صعبا حقا. قاموا حقا بأمور ذكية. كانوا جيدين حقا. . . كانت مباراة حامية ونجحنا في تسجيل هدفين رائعين». وبعد شوط أول صعب هدد فيه سالسبورغ مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حسم ليفربول اللقاء والتأهل مع صدارة المجموعة بهدفين في غضون 100 ثانية، الأول بمجهود مشترك للاعبي سالسبورغ السابقين الغيني نابي كيتا الذي حول الكرة برأسه في الشباك بعد مجهود فردي وعرضية من السنغالي ساديو مانيه (57)، والثاني للمصري محمد صلاح بعد خطأ دفاعي سمح له بالتوغل في الجهة اليمنى وتخطي الحارس قبل أن يسدد من زاوية صعبة جدا في الشباك الخالية (58).

وعلق كلوب على هدف صلاح «ليس لدي أدنى فكرة كيف سجل الهدف. كان لدينا انطباع بأنها ليست أمسيته لكنه ثابر ونجح في التسجيل، هذا أمر مذهل».

وفي المجموعة السادسة، قدم برشلونة هدية ثمينة لدورتموند ووضعه في ثمن النهائي وذلك بفوزه على مضيفه إنتر 2-1. وأفاد دورتموند من الهدية على أكمل وجه بفوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين للإنكليزي جايدون سانشو (10) ويوليان براندت (61)، مقابل هدف لتوماش سوشيك (43) في مباراة أكملها صاحب الأرض بعشرة لاعبين بطرد يوليان فيغل (77).

وحُرِمَ إنتر من بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بعد أن تقدم دورتموند الى المركز الثاني بعشر نقاط مقابل سبع لفريق المدرب أنتونيو كونتي، فيما أنهى برشلونة الذي كان ضامنا تأهله والصدارة، دور المجموعات بـ14 نقطة. ويدين برشلونة بفوزه الى الشاب أنسو فاتي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد ثوان معدودة على دخوله أرضية الملعب، بعد أن كان فريقه السباق الى التسجيل عبر الشاب الآخر كارليس بيريز (23) قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو (44).

وأصبح ابن غينيا-بيساو عن 17 عاما و40 يوما أصغر لاعب يجد طريقه الى الشباك في تاريخ المسابقة القارية العريقة بحسب موقع «أوبتا». وبعد أن ضمن البطاقة الأولى وصدارته للمجموعة، حل برشلونة على إنتر من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو روبرتو بقرار من المدرب إرنستو فالفيردي، كما غاب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي وجوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو وجيرار بيكيه بسبب الاصابة، وضغط على مرمى الحارس نوربرتو نيتو وكان قريبا من الوصول الى الشباك لولا تألق الأخير في مواجهة تسديدة كريستيانو بيراغي (19). وبهذه الهزيمة التي تحققت أمام تشكيلة كاتالونية ليست في كامل قوتها، أظهر إنتر ورغم تصدره للدوري الإيطالي بأنه لا يرتقي مستوى الفريق الذي ألحق الهزيمة الوحيدة ببرشلونة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، وذلك عام 2010 في ذهاب نصف النهائي 3-1 حين واصل «نيراتسوري» طريقه حتى الفوز باللقب والثلاثية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وكانت بطاقتا المجموعة الثامنة من نصيب فالنسيا وتشلسي بفوز الاول على أياكس أمستردام الهولندي 1-0 في معقل الأخير بهدف سجله رودريغو مورينو (24)، والثاني على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين لتامي أبراهام (19) والإسباني سيزار اسبيليكويتا (35)، مقابل هدف لويك ريمي (78).

وتصدر فالنسيا ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة متساويا مع تشلسي، فيما تراجع أياكس للمركز الثالث وانتقل للمشاركة في «يوروبا ليغ». وانتزع ليون تعادلا بشق النفس من ضيفه لايبزيع 2-2 ولحق به إلى ثمن النهائي، بعدما كان الاخير حسم الصدارة لصالحه في وقت سابق، فيما خرج زينيت سان بطرسبورغ الروسي خالي الوفاض بعد خسارته امام مضيفه بنفيكا البرتغالي 0-3. ورفع لايبزيغ رصيده في صدارة المجموعة إلى 11 نقطة، أمام ليون مع ثماني نقاط وبنفيكا الثالث مع سبع نقاط والذي سيتابع مشواره في «يوروبا ليغ».

