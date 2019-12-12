دوليه

أقال نادي نابولي الإيطالي اول من أمس مدربه كارلو أنشيلوتي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، على رغم الفوز في الأمسية ذاتها على غنك البلجيكي 4-0 والتأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وأورد النادي الإيطالي عبر حسابه على «تويتر»، «اتخذ نادي نابولي قرار الافتراق مع مدرب الفريق الأول كارلو أنشيلوتي»، مؤكدا أن «الاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورنتيس وكارلو أنشيلوتي لن يتغير». وأتت الخطوة بعد وقت وجيز من تحقيق نابولي فوزه الكاسح على ضيفه البلجيكي، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات في دوري الأبطال، والذي أتاح للفريق الإيطالي التأهل الى ثمن النهائي كثاني المجموعة برفقة ليفربول الإنكليزي حامل اللقب، والذي فاز أيضا على مضيفه سالزبورغ النمسوي 2-0. لكن فوز نابولي الإيطالي كان الأول له في آخر عشر مباريات في مختلف المسابقات. وكان مصير المدرب البالغ من العمر 60 عاما، قد شكل عنوانا للعديد من التقارير الصحافية في الأيام الماضية، لاسيما في ظل تراجع نتائج وصيف بطل الدوري الإيطالي على المستطيل الأخضر، والحديث عن مشاكل عدة بين الإدارة من جهة، والمدرب واللاعبين من جهة أخرى.

وشكل مستقبل أنشيلوتي مادة دسمة في التصريحات الصحافية بعد المباراة ضد غنك. وردا على سؤال عما اذا كان قد يبادر هو الى الاستقالة، رد أنشيلوتي «استقالة؟ أنا لم أستقل في حياتي، ولن أقوم بذلك أبدا». وتابع «على إدارة النادي أن تجري تقييمها للأمور»، مشيرا - قبل إعلان إقالته - الى أنه من المقرر ان يجتمع مع دي لورنتيس. ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي، وتشلسي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني. وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد). وأشارت تقارير صحافية إيطالية الى أن جينارو غاتوزو، المدرب السابق لميلان والذي دافع سابقا عن ألوان النادي اللومباردي تحت إشراف أنشيلوتي، هو أبرز المرشحين لخلافته على رأس الإدارة الفنية لنابولي.

