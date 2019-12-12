دوليه

دشنت قطر أول من امس شبكة جديدة لقطارات الأنفاق، في خطوة مهمة في تطوير بناها التحتية لكأس العالم التي تستضيفها البلاد في عام 2022. ويتزامن التدشين مع انطلاقة بطولة كأس العالم للاندية التي بدأت أمس في الإمارة الثرية. وتربط الخطوط الثلاثة للشبكة المطار والعديد من الملاعب والمناطق السكنية المهمة. ويأمل منظمو مونديال 2022 أن يساعد المترو الذي تم تشغيله جزئيًا في مايو على تخفيف الازدحام في الدوحة. وقالت انشو، الموظفة في مطار حمد في الدوحة لوكالة فرانس برس، «كنا ننتظر هذا، وجميع زملائي تقريبا يستخدمون وسائل النقل العام». وسيصل المترو الى المطار حيث كانت فقط سيارات أجرة باهظة الثمن نسبيا وحافلات نقل لا تجد من يستقلها الا نادرا. ومن المفترض أن تعكس المحطات التراث الثقافي لهذه الدولة الخليجية بفضل أسطحها المقببة العالية المستوحاة من الخيم البدوية التقليدية. وتبلغ كلفة رحلة واحدة في مقصورة عادية مجهزة بشبكة واي فاي وقوابس لشحن مفاتيح الذاكرة ريالين (نصف يورو). اما الدرجة الأولى بمقاعدها الفاخرة فتكلف عشرة ريالات (2,5 يورو). ويتم تشغيل الشبكة من قبل شركة النقل العامة الفرنسية «كيوليس» التي تملكها «اس ان سي اف»، كجزء من مشروع مشترك مع شركة قطرية وغيرها. وقال غيوم بيبي، رئيس «اس ان سي اف» لوكالة فرانس برس إن مستقبل «المترو والتراموي يتم ابتكاره جزئيًا في قطر». وتابع «إنه يشبه إلى حد كبير فيلما متسرعا، ربما يكون رقما قياسيا عالميا بين القرار الذي يتم اتخاذه ووضعه قيد التنفيذ»، بعد ست سنوات.