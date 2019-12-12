دوليه

يخوض الزمالك مباراة قوية اليوم أمام بيراميدز ضمن الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك بلقب كأس مصر بالفوز على بيراميدز في النهائي بثلاثية نظيفة ما يجعل مباراة اليوم ثأرية للفريق الخاسر بحسب مدربه سباستيان ديسابر الذي أكد أنه لا يفكر الا في الثأر من الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط من 5 مواجهات وكان قد خسر آخر مباراة أمام انبي بهدفين لهدف.

أما بيراميدز فيأتي رابعا برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات وتعادل مع أسوان 2 ـ 2 في آخر لقاء.

وتمثل المباراة صراعا خاصا بين مدربين فرنسيين هما باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وديسابر مدرب بيراميدز وهما يمتلكان خبرات كبيرة بما ينذر بمواجهة قوية.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيلة تضم محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم امام وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأوباما وأحمد زيزو ومصطفى محمد.

أما بيراميدز فيخوض اللقاء بتشكيلة تضم أحمد الشناوي ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وولفريد كانون واسلام عيسي ومحمد فاروق ونبيل عماد دونجا وعمر جابر (أو عبد الله السعيد) وايريك تراوري جون أنطوي. ويلعب اليوم أيضا الاتحاد السكندري مع طنطا والمصري مع المقاولون. وكان انبي اكتسح مضيفه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة اقيمت اول من امس ضمن الجولة ذاتها.

بدأ انبي اللقاء بضغط هجومي كبير أسفر عن ثلاثة أهداف في أقل من 20 دقيقة عن طريق رامي صبري في الدقيقتين 3 و16 ثم أضاف محمد شريف هدفا في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد رزق الهدف الرابع في الدقيقة 55 قبل أن يسجل عمرو أحمد هدف فريق الجونة الوحيد في الدقيقة 86.

انبي قفز 4 مراكز في جدول الترتيب ليستقر في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

أما الجونة فما زال في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط بفارق نقطة وحيدة عن فريق وادي دجلة صاحب المركز الأخير.واتفق الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على فسخ التعاقد بينهما. وأوضح الجونة عبر بيان رسمي أن رضا شحاتة المدرب العام سيتولى منصب المدير الفني المؤقت خلال المرحلة المقبلة لحين الاعلان عن هوية المدير الفني الجديد.

وفي لقاء آخر تعادل الانتاج الحربي مع سموحة بنتيجة (1-1) على ملعب السلام.

افتتح ناصر ماهر التسجيل لسموحة في الدقيقة الـ69 من ضربة حرة مباشرة لكن سرعان ما تعادل الانتاج الحربي بعد خمس دقائق بضربة رأسية لباسم مرسي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمحمد بازوكا لاعب سموحة في الدقيقة الـ68 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية. ورفع سموحة رصيده الى 10 نقاط من 7 مباريات في المركز السادس وأصبح رصيد الانتاج 8 نقاط من 7 مواجهات في المرتبة الثامنة.

