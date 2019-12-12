دوليه

يسعى الشباب الى تجاوز أزمة النتائج التي أطاحت بمدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون، وذلك عندما يستقبل الرائد اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي .ولم يعرف الشباب السابع برصيد 15 نقطة، طعم الفوز في آخر مباراتين بالدوري، اذ خسر أمام التعاون 1-3، والفيحاء 0-1، قبل أن يودع مسابقة كأس الملك مبكراً بعد سقوطه أمام الشعلة من الدرجة الأولى 1-2، وهي الخسارة التي «قصمت ظهر الفريق» وأدت الى اقالة ألميرون وتكليف المدرب الوطني سلطان القنوي لحين التعاقد مع مدرب جديد. في المقابل يتطلع الرائد العاشر برصيد 14 نقطة، الى استغلال ظروف مضيفه والعودة بالنقاط الثلاث أو نقطة التعادل على أقل تقدير. ويبحث الوحدة عن ثلاث نقاط جديدة تبقيه ضمن فرق المقدمة، عندما يستضيف العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. واستعاد الوحدة الخامس برصيد 18 نقطة، نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مهما على النصر حرم الأخير الانفراد بالصدارة، ويسعى جاهداً الى تجاوز ضيفه العدالة وكسر حاجز العشرين نقطة والتقدم خطوة في سلم الترتيب. في المقابل، يأمل العدالة الرابع عشر برصيد 8 نقاط مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، في ايقاف مسلسل النتائج السلبية مع مدربه الجديد التونسي ناصيف البياوي الذي قاد الفريق لاكتساح الروضة بثمانية أهداف في مسابقة كأس الملك، والخروج بنتيجة ايجابية تبعده عن صراع القاع ولو موقتا.ويتطلع الحزم وضيفه أبها لحصد النقاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب الأول بالرس، وهما يدخلان المباراة بنفس الرصيد (14 نقطة).

