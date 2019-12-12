دوليه

لقن ميامي هيت ضيفه أتلانتا هوكس درسا في الروح القتالية وعدم الاستسلام حتى الثانية الأخيرة، وذلك بعدما تغلب عليه 135-121 بعد التمديد أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

واعتقد أتلانتا أنه سيعود من ملعب «أميركن أرلاينز أرينا» بفوزه السابع هذا الموسم من أصل 24 مباراة بعد أن كان متقدما بفارق 6 نقاط في آخر 59 ثانية من الربع الرابع، الا أن جيمي باتلر ورفاقه رفضوا الاستسلام وردوا بقساوة بتسجيلهم النقاط الـ22 التالية، بينها الست الأخيرة في الشوط الاضافي.

واعتبر تراي يونغ حقا أن فريقه حسم اللقاء بحيث توجه الى جمهور ميامي خلال الوقت المستقطع في الثواني الأخيرة من الربع الرابع بالقول «انتهى الأمر» لأن أتلانتا كان متقدما 117-111، الا أن لاعبي ميامي أظهروا روحهم القتالية ورفضوا السقوط للمرة الأولى هذا الموسم بين جمهورهم ونجحوا في فرض التعادل بفضل ثلاثيتين من دانكن روبينسون وباتلر.ثم هيمن ميامي تماما على الشوط الاضافي الذي بدأه بتسجيل النقاط الـ16 الأولى، محققا في نهاية المطاف أكبر فارق بعد شوط اضافي واحد (14) منذ 31 أكتوبر 2009 حين تغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 141-127.

وقدم روبينسون وبام أديبايو أمسية تاريخية ولعبا دورا حاسما في الفوز الـ11 لفريقهما في ملعبه من أصل 11 مباراة حتى الآن، بعد أن عادل الأول الرقم القياسي لميامي من حيث المحاولات الناجحة من خارج القوس (10 ثلاثيات)، منهيا اللقاء بـ34 نقطة (أفضل مباراة في مسيرته)، فيما حقق الثاني «تريبل دابل» بتقديمه أيضا أفضل مباراة له من ناحية التسجيل (30 نقطة مع 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة).

وحذا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز حذو ميامي وحافظ على سجله المثالي في ملعبه، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث عشر من أصل 13 مباراة خاضها بين جمهوره بتغلبه على دنفر ناغتس 97-92. ويدين فيلادلفيا بفوزه الثالث تواليا والسابع في آخر ثماني مباريات والـ18 في 25، الى الكاميروني جويل امبيد الذي سجل 22 نقطة، بينها رميتان حرتان حاسمتان في آخر 15,3 ثانية، وأضاف أيضا 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة، فيما ساهم توبياس هاريس بـ20 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة. وواصل نيويورك نيكس معاناته بتلقيه هزيمته العاشرة تواليا والعشرين في 24 مباراة، بعد خسارته أمام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 87-115. وفي مباراة تبدل خلالها الطرف المتقدم في 20 مناسبة، تغلب تشارلوت هورنتس على ضيفه واشنطن ويزاردز 114-107 بفضل الأداء الجماعي، حيث تجاوز 6 من لاعبيه حاجز العشر نقاط وكان أفضلهم ديفونتي غراهام (29 نقطة)، فيما كان ديفيس برتانز الأفضل في صفوف الخاسر (32 مع 9 متابعات).

