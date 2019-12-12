دوليه

قال الاسباني بابلو فرانكو مدرب القادسية ان فريقه «سيقاتل» من اجل احراز لقب كأس السوبر على حساب الكويت. وأضاف فرانكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة ان القادسية يقاتل على كل الألقاب الممكنة لأنه نادي كبير وله قاعدة جماهيرية كبيرة، مشيراً الى أن ذلك يضع اللاعبين تحت ضغط ومسؤولية الفوز بالبطولات. وذكر أن الكويت فريق قوي وكبير ويملك أسماء على مستوى عال، مبيناً أن الفريقين تواجها معاً في الدوري ويعرفان بعضهما البعض جيداً. وتابع : «لدينا لاعبون مميزون وموهوبين ويمتلكون خبرة كبيرة ورغبة جامحة للتتويج باللقب السوبر»، لافتاً الى أن استعدادات الأصفر كانت طبيعية خلال الأيام الماضية وسط طموح كبير بتحقيق اللقب. وأشار الى أن اللاعبين الدوليين يشعرون بالحزن بعد الخروج من بطولة «خليجي 24»، وقال: «لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة وقادرون على تجاوز الامر».