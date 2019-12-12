محلية

تتجدد المنافسة بين الكويت والقادسية على الألقاب المحلية عندما يتواجهان في 06:30 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي في مسابقة كأس السوبر التي كان من المقرر أن تقام في أغسطس الماضي.

وسيحصل الفائز في مواجهة اليوم على أول ألقاب الموسم ضمن سلسلة التنافس بين الفريقين اللذين سيطرا على جميع الألقاب تقريباً في السنوات الأخيرة.

ويبحث القادسية حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بخمسة ألقاب، عن فوز يعيد له الثقة بعد ابتعاده عن صدارة الدوري لمصلحة الكويت، لكنه في المقابل لا يريد أن يكرر ما حدث العام الماضي عندما أحرز لقب كأس السوبر على حساب الكويت في بداية الموسم لكنه خسر باقي الألقاب لمصلحة الأبيض.

أما الكويت صاحب الألقاب الأربعة في المسابقة، فيبدو في أفضل أحواله في السنوات الأخيرة التي فرض خلالها سيطرة شبه مطلقة، بالاضافة الى تصدره الدوري بفارق 4 عن القادسية صاحب المركز الثاني.

وربما تكون المشكلة الوحيدة التي قد تواجه مدرب الأبيض السوري حسام السيد هي ارهاق اللاعبين الذين شاركوا في «خليجي 24» مع الأزرق، لكنه أمر يشترك فيه مع لاعبي الأصفر الذين مثلوا المنتخب في البطولة. ويفتقد الأبيض اليوم خدمات لاعب الوسط الفاضل الذي أصيب في البطولة الخليجية فيما تحوم الشكوك حول جاهزية الكولومبي دييغو كالديرون، وعدا ذلك فأن نجوم الفريق جاهزون لمواجهة اليوم وفي مقدمتهم العاجي جمعة سعيد والسوري عمر ميداني والفرنسي عبدول سيسيكو والمحليين فيصل زايد وفهد حمود وفهد الهاجري وسامي الصانع ومشاري غنام وحميد القلاف وعبدالله البريكي وحسين حاكم وشريدة الشريدة وفيصل زايد.

في المقابل، استعاد القادسية لاعبيه المصابين بدر المطوع وضاري سعيد لتكتمل صفوف الفريق بوجود خالد الرشيدي وعامر معتوق والغاني رشيد سومايلا والنيجيري جيمس أوكواسو ورضا هاني وفهد الأنصاري وسلطان العنزي وأحمد الظفيري وأحمد الرياحي وصالح الشيخ والبرازيلي لوكاس غاوتشيو.

ويدرك الاسباني بابلو فرانكو مدرب الأصفر ان فريقه مطالب بالفوز في مباراة اليوم أكثر من الكويت، خصوصاً أن أداء ونتائج الأصفر في الدوري لم تكن مرضية تماماً للجماهير وهو الأمر الذي دفع الادارة التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ والأردني عدي الصيفي لتدعيم الصفوف في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وتعتبر مواجهة اليوم بين الفريقين هي التاسعة على كأس السوبر، بعد 8 لقاءات فاز الأصفر في 4 منها، والأبيض في مثلها. وسجل القادسية 16 هدفاً، مقابل 13 للكويت.

وبدأت مواجهات الفريقين في موسم 2009-2010 عندما فاز القادسية 4-1، ثم الموسم الذي يليه رد الكويت بالفوز 3-1، وفي موسم 2013-2014 عاد القادسية للفوز بالنتيجة ذاتها 3-1، وفي موسم 2014-2015 تغلب القادسية بنتيجة 3-2، وفي الموسم الذي تبعه فاز الكويت بنتيجة 3-1، وفي 2016-2017 توج الكويت باللقب بركلات الترجيح، كما أحرز اللقب بالطريقة ذاتها في الموسم الذي يليه، قبل أن يحصل الأصفر على اللقب الموسم الماضي بعد فوزه بنتيجة 2-1.

