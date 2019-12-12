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أكد السوري حسام السيد مدرب الكويت أن التتويج بلقب كأس السوبر «مهم جداً من الناحية المعنوية». وقال السيد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة ان المباراة مهمة للفريقين، لافتاً الى أن فريقه يطمح لتقديم مستوى فني جيد يمكنه من تحقيق الفوز. واوضح ان فريقه خاض معسكر تدريبي في دبي استعدادا للمباراة معربا عن طموحات في تحقيق الالقاب. وأضاف ان عودة اللاعبين الدوليين بعد المشاركة في «خليجي 24» يمنح الأبيض قوة اضافية، مؤكداً أن القادسية «خصم محترم ومنافس حقيقي على الألقاب المحلية في المواسم الأخيرة». وشدد مدرب الكويت على أن الجهازين الفني والاداري بذلوا الجهود من أجل اخراج اللاعبين الدوليين من حالة «الاحباط» التي أصابتهم بعد خروج الأزرق من الدور الأول لبطولة «خليجي 24»، مشيراً الى أن اللاعبين يجب أن يستفيدوا من هذا الخروج ويعتبرونه درساً لهم.