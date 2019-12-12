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حسم الكويت مواجهته أمام العربي بصعوبة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثالث من دوري الكرة الطائرة، والتي شهدت تحقيق كاظمة انتصارا سهلاً على القادسية 3-0، وهي النتيجة ذاتها التي حققها الشباب على حساب اليرموك.

وواصل الكويت تصدره للبطولة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات، يأتي بعده كاظمة والشباب برصيد 4 نقاط من انتصارين للأول وانتصار وهزيمتين للثاني، والعربي 3 نقاط من انتصار وهزيمة، والقادسية واليرموك نقطتين من هزيمتين. وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى الى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وجاءت مباراة الكويت والعربي مليئة بالندية والحماس بعد أن قدم الفريقان عرضاً مميزاً اتسم بالمنافسة طوال الاشواط الاربعة.

وتبادل الفريقان التقدم في الشوط الاول وسط تركيز من الطرفين في محاولة لحسم الشوط لصالحهما، وتمكن الأبيض بفضل خبرة لاعبيه عبدالله جاسم وعبدالله بوفتين وسلطان خلف في انهاء الشوط 25-23.

وانتفض العربي في الشوط الثاني وقدم أداء لافتاً وسط تألق لاعبيه عبدالرحمن العتيبي والبرازيلي جوناس سانتوس وعبدالناصر العنزي في مقابل تراجع مستوى الأبيض وارتكابه العديد من الاخطاء ليتقدم العربي في نهاية الشوط 25-20. وشهد الشوط الثالث منافسة شرية بين الطرفين اللذان عادا الى تبادل التقدم في ظل رغبة كل منها في اخذ التقدم في المباراة. وتمكن الأبيض بفضل تألق لاعبيه من انهاء الشوط لصالحه 27-25 بصعوبة. ومنح التقدم في الشوط الثالث الكويت دفعة قوية في الشوط الرابع وسط تراجع ملحوظ في تركيز لاعبي الأخضر الذين احبطتهم خسارة الشوط السابق ليستغل الكويت الموقف وينهي الشوط لصالحه 25-18 محققا انتصاراً مستحقاً وضعه في صدارة الترتيب.

وفي المباراة الثانية لم يجد كاظمة صعوبة في انهاء الاشواط الثالثة لصالحه 25-20 و 25-20 و25-16.

