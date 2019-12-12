محلية

حقق الجواد ريان لاسطبل العويض الكأس المقدمة من النائب السابق حسين مزيد بعد فوزه في السباق المخصص للكلاس 1 على مسافة 1050 متراً.

وجاء الجواد رابح للبتال في المركز الثاني والجواد زاحوم لبن ثرية في المركز الثالث ضمن سباقات الخيل في نادي فروسية الفروانية اول من امس.

وفاز الجواد ميراج لاسطبل البتال بالكأس الثانية المقدمة من حسين مزيد والمخصصة للكلاس 2 على مسافة 1600متر وجاء الجواد الهوم للعضيلة في المركز الثاني والجواد عكاش للحمود في المركز الثالث.

وقدم مبارك مزيد الذي ناب عن شقيقه راعي المهرجان حسين مزيد في الحضور، الكأسين الى كل من عميد اسطبل العويض واسطبل البتال وهنأهما بالفوز، معربا عن سعادته في حضور هذا السباق، واشاد بالتنظيم الرائع من قبل اسرة فروسية الفروانية، واضاف ان دعم النائب السابق حسين مزيد سيستمر سنويا من اجل الارتقاء برياضة الفروسية.

وتفوق الجواد سهيل لاسطبل العويض بالشوط الثالث المخصص للكلاس 3 على مسافة 2000 متر، والجواد متعمد لاسطبل المطرقة والشلاحي بالشوط الثاني المخصص للكلاس 4 على مسافة 1400 متر، والجواد يسرا لاسطبل الدابان بالشوط الاول المخصص للكلاس 3 على مسافة 2000 متر.

