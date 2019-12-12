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ضبط عملات أثرية مصرية قبل تهريبها


ضبطت الوحدة الأثرية بجمرك ميناء سفاجا البحري في مصر، بالتعاون مع مسؤولي البحث الجنائي بالميناء 72 عملة أثرية، تضم 56 عملة معدنية من العصر اليوناني الروماني، و16 عملة وميدالية تذكارية من عصر أسرة محمد علي باشا، مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد. وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية إن السلطات الجنائية كانت قد اشتبهت في أحد الركاب، وبتفتيش ما بحوزته، عثرت على العملات، وتم التأكد من أثريتها، فجرى مصادرتها لصالح وزارة الآثار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.


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