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بيع خاتم مرصع بحجر من الياقوت الأزرق عيار 18 قيراطاً الاثنين الماضي بسعر 1,1 مليون يورو، خلال مزاد في مدينة مونت كارلو، بإمارة موناكو وصل إجمالي إيراداته من الحلي المباعة 2,5 مليون يورو خلال يومين.

وتعود أهمية هذا الخاتم المغطى بالماس، والذي قدرت قيمته بمبلغ يراوح بين 800 ألف يورو و1,2 مليون، إلى ندرة حجره الكريم وهو من نوع ياقوت كشمير المطلوب بشدة من جانب هواة جمع الحلي. وبدأ استخراج هذا النوع من الأحجار الكريمة، في ثمانينيات القرن التاسع عشر إثر انهيار ثلجي في جبال هملايا، ولم تعد مناجم استخراج هذا الحجر الكريم تعمل حالياً. يمتاز الخاتم المباع بلونه الهادئ المخملي، اللامع والباهت في آن معاً، مع أزرق فاتح وعميق محسّن بلمسة أرجوانية ناعمة. تنافس ثلاثة مزايدين على شراء الخاتم الذي طرحته للبيع عائلة ثرية، وتوقف في البداية عند سعر 900 ألف يورو قبل أن يتخطى الاثنان الباقيان عتبة مليون يورو، وفق متحدثة باسم دار المزادات التي لم تفصح عن هوية المشتري.

