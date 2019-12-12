وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.وبعث سموه ببرقية تهنئة الى الدكتور نايف الحجرف أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نيله ثقة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعيينه امينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. مؤكداً سموه ان حصول احد ابناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع، متمنياً سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق اهدافه المنشودة للمجلس. كما بعث سموه ببرقية تهنئة الى روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

