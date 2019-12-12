وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث اطلاق نار بولاية نيوجيرسي، راجيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث اطلاق نار بولاية نيوجيرسي، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث سموه ببرقية تعزية الى الرئيسة باتسي ريدي حاكم عام نيوزيلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولاسر ضحايا ثوران البركان في جزيرة «وايت ايلاند» والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا المصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية آملا سموه ان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيسة باتسي ريدي حاكم عام نيوزيلندا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولاسر ضحايا ثوران البركان في جزيرة «وايت ايلاند» والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

